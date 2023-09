L’oroscopo per il segno del Capricorno di settembre 2023: in arrivo un mese niente male! Se siete del segno del Capricorno, o qualcuno a voi caro è nato sotto questo segno, questo è sicuramente l’articolo giusto per voi! Infatti a breve, andremo a scoprire che cosa stanno riservando le stelle per i nati Capricorno, conoscendo anche il suo carattere.

L’oroscopo per il segno del Capricorno, di settembre 2023: si prevede un mese niente male

Cosa è scritto nelle stelle, secondo gli esperti, per i nati sotto il segno del Capricorno, per il mese di settembre 2023? Sembrerebbe proprio che questo sia un periodo positivo, un ottimo mese, un po’ per tutti i segni di Terra. Dunque, per i nati sotto il segno del Capricorno, questo sarà un mese di impegni e duro lavoro: il consiglio delle stelle è quello di cercare, ogni tanto, di staccare.

Infatti, anche se le vacanze sono appena terminate, e ci si sta lentamente avviando verso la stagione autunnale, i nati Capricorno non si sentono certamente riposati nè rilassati. Probabilmente, infatti, i Capricorno hanno lavorato per tutta l’estate, senza mai prendere neppure un giorno di ferie. Adesso, è il momento di cogliere i frutti di tanto lavoro, ma con più rilassatezza e tranquillità. In amore, così come in famiglia e in amicizia, meglio parlare dei propri sentimenti ed aprirsi: i nati sotto questo segno spesso, tendono a tenersi tutto dentro, anche perché spesso sono il punto di riferimento della loro famiglia, e della comunità.

Dunque, un mese ottimo, anche per fare il punto della vita in coppia, e in famiglia. Godersi del tempo di qualità con le persone care, ormai è d’obbligo per il Capricorno.

Segno del Capricorno: i pregi e i difetti

I nati sotto il segno del Capricorno sono persone forti e concrete, molto dedite al lavoro e organizzate.

Ma quali sono i pregi e i difetti tipici di questo segno zodiacale? Prima di tutto, partendo proprio dai pregi, possiamo dire che i Capricorno sono concreti e forti, molto organizzati e quindi spesso più affidabili di molti altri segni zodiacali. Di contro, sono spesso impositivi: infatti, sono sempre convinti di essere nel giusto, e mai potrebbero accettare di non avere la situazione sotto controllo!

I nati Capricorno sono spesso un vero e proprio punto di riferimento: in effetti, in molti in famiglia e sul lavoro, si affidano a loro per essere da loro guidati.

Il colore portafortuna del segno del Capricorno è il nero, e di conseguenza, la pietra portafortuna del segno è l’onice: questa pietra viene utilizzata anche per riequilibrare il primo chakra, quello del radicamento, legato anche al benessere finanziario e professionale.

In astrologia, e nelle credenze con essa connesse, il decimo segno dello zodiaco, ossia appunto il Capricorno, domina il periodo tra il 22 dicembre e il 20 gennaio. Quindi i nati sotto questo segno festeggiano il compleanno proprio in questo lasso temporale.

Insomma, abbiamo conosciuto meglio il segno del Capricorno, e guardato al suo futuro nelle stelle, per il mese di settembre: il consiglio per i nati nel segno è senza dubbio quello di imparare a fermarsi e ad ascoltarsi di più.