L’oroscopo per il segno dell’Ariete di Ottobre 2023: sarà un mese pieno di imprevisti per i nati sotto questo segno zodiacale. Se appartenete a questo segno, o se qualcuno che vi è caro è nato sotto il segno dell’Ariete, allora scopriamo insieme, a breve, che cosa le stelle hanno in serbo per i nati Ariete, per le più importanti e significative aree della vita.

Per i nati sotto il segno dell’Ariete, il mese di ottobre che sta per arrivare, sarà denso di imprevisti: il temperamento dei nati nel segno, del resto, non è certo arrendevole. Per questi motivi, anche di fronte ad alcune difficoltà, gli Ariete non si perderanno, e soprattutto non si demoralizzeranno.

Ottimismo, energia e dinamismo sono in effetti, caratteristiche base, insite nei nati nel segno: ciò consente loro di vivere ogni piccola e grande difficoltà con slancio, passione. Ma attenzione a non esagerare…

Vediamo adesso, insieme, quali saranno gli imprevisti e i malintesi, che a quanto pare, le stelle starebbero riservando per i nati sotto il segno dell’Ariete.

L’oroscopo per il segno dell’Ariete di ottobre 2023: amore, lavoro e salute

Cosa sta, dunque, per accadere ai nati sotto il segno dell’Ariete? Vediamolo insieme, cercando anche di conoscere un po’ meglio il carattere e la personalità, tipici di questo segno di Fuoco.

Amore: Abbiamo appena detto, che l’Ariete è un segno appartenente all’elemento Fuoco. Infatti, i nati sotto questo segno sono molto passionali, entusiasti e allegri. Stare con un Ariete, però, ha i suoi pro e i suoi contro: ottimi amanti, se innamorati, si trasformano in persone aggressive e gelose, di fronte alla prima difficoltà. I nati sotto questo segno sono di certo anche molto impulsivi: nel mese di Ottobre, quindi, dovranno prestare particolare attenzione alle proprie reazioni, cercando di non discutere troppo con il partner. I malintesi infatti, in questo periodo saranno all’ordine del giorno secondo gli astri: è persino previsto il ritorno di un ex. Non è ben chiaro se, però, si tratti di un ex o di una vecchia fiamma del proprio partner. Ciò che è certo è che ci sarà maretta!

Lavoro: Sul lavoro, un consiglio sincero da poter dare ai nati nel segno dell'Ariete, è quello di sotterrare l'ascia di guerra, e di imparare a dialogare. Di certo infatti, nel mese di ottobre l'Ariete si sentirà sotto attacco, e non si fiderà troppo di soci, capi e colleghi.

Salute: I nati sotto il segno dell'Ariete, per il mese di ottobre, avvertiranno un forte senso di ansia. Per poter tenere a bada le proprie emozioni, e soprattutto le proprie reazioni spesso impulsive e violente come un temporale estivo, gli Ariete cercheranno di esercitare molto autocontrollo. Ma il fisico, soprattutto lo stomaco, ne potrebbero risentire. Dunque consigliamo di provare con tecniche come la meditazione o lo yoga, anche per gestire la rabbia.

Il segno dell’Ariete e le sue caratteristiche

Sappiamo che l’Ariete è uno dei tre segni appartenenti all’elemento Fuoco: ma che cos’altro possiamo aggiungere?

L’Ariete ha, come pietra porta fortuna, l’eliotropio (in inglese bloodstone = “pietra di sangue”). Questa gemma possiede delle inclusioni di ematite, ed è associata alla forza e alla prosperità. L’eliotropio aiuterebbe nella comunicazione, e nell’apertura verso l’altro e il mondo circostante.

Il colore che più rappresenta il segno in questione è il rosso, mentre il mese fortunato è agosto.

