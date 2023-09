Cosa riservano le stelle per la settimana dal 25 settembre al 1 ottobre 2023? Scopriamolo insieme.

Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, l’oroscopo della settimana dal 25 settembre al 1 ottobre 2023, segno per segno.

L’oroscopo della settimana dal 25 settembre al 1 ottobre 2023

Questa settimana Venere sarà ancora nel segno del Leone, mentre il Sole dalla Vergine entra in Bilancia, dove troverà anche Marte. Tutto ciò porterà ottime notizie per tutti i segni d’Aria. Ma vediamo adesso nel dettaglio l’oroscopo della settimana dal 25 settembre al 1 ottobre 2023 per tutti i segni zodiacali.

L’oroscopo della settimana dal 25 settembre al 1 ottobre 2023: tutti i segni zodiacali

Vediamo insieme nel dettaglio l’oroscopo della settimana dal 25 settembre al 1 ottobre 2023, segno per segno:

Ariete: nonostante continui il periodo caratterizzato dal nervosismo, questa settimana avrete una bella Luna in congiunzione nelle giornate di venerdì e sabato, che vi regaleranno tanto romanticismo. Sul lavoro tutto bene, anche se la stanchezza si farà sentire.

Toro: ottima settimana dal punto di vista lavorativo, sarete infatti super determinati e riuscirete a portare a termine ogni compito assegnato. Venere però è in posizione sfavorevole, il che potrebbe portare a discussioni frequenti con il partner.

Gemelli: da un lato c'è Mercurio sfavorevole che potrebbe portare diversi problemi sul lavoro, potrebbero esserci discussioni con i colleghi. Dall'altro lato però avete Venere dalla vostra parte, che vi regalerà momenti davvero unici con chi amate.

Cancro: nonostante Marte in opposizione che vi toglie le energie, Giove e Mercurio sono dalla vostra parte e vi regalano tanta fortuna. Per chi è single potreste davvero incontrare la persona giusta. Venerdì e sabato giornate di Luna nervosa.

Leone: la settimana inizia con due giornate di Luna in opposizione che vi renderà parecchio nervosi soprattutto sul lavoro. Venere continua a essere però dalla vostra parte, capace di regalarvi momenti indimenticabili con il partner.

Vergine: Mercurio è ancora nel vostro segno e vi aiuterà in ambito lavorativo, dove sarete super efficienti. Martedì e mercoledì avrete la Luna in opposizione, che vi renderà molto nervosi, Luna super fortunata invece domenica.

Bilancia: la stagione del vostro compleanno è arrivata e il Sole nel segno, insieme a Marte, vi regala forza e tanta energia in più. Attenzione solamente alle giornate di venerdì e sabato quando avrete la Luna in opposizione.

Scorpione: Venere è ancora nel segno "nemico" del Leone e porterà diversi malumori con il partner. Inoltre c'è anche Giove in opposizione che vi renderà parecchio nervosi. Luna fortunata però nelle giornate di mercoledì e giovedì.

Sagittario: settimana altalenante che inizierà con due giornate di Luna fortunata, ma che proseguirà con due giornate di Luna in opposizione. Inoltre sia Mercurio che Saturno sono sfavorevoli, potrebbero farvi sentire molto insicuri. Venere però vi regalerà momenti speciali con il partner.

Capricorno: opportunità lavorative da cogliere al volo, grazie a Giove e Mercurio favorevoli. Marte però vi farà sentire molto stanchi. In amore tutto bene, Luna romantica nella giornata di domenica.

Acquario: Venere è sempre in opposizione, potreste avere diverse discussioni con il vostro partner. Nonostante anche Giove sia sfavorevole, Marte è dalla vostra parte e vi porterà tanta energia in più.

Pesci: sorprese in arrivo nelle giornata di mercoledì e giovedì, quando avrete la Luna in congiunzione. Mercurio continua a essere in opposizione e potrebbe portare problemi in ambito lavorativo.

