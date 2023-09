Che impatto avrà l’equinozio d’autunno sui segni zodiacali? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Equinozio d’autunno 2023: quando sarà?

Sabato 23 settembre comincerà ufficialmente l’autunno 2023. L’equinozio d’autunno segna quindi la fine dell’estate e l’inizio della stagione della Bilancia. Nell’antichità l’equinozio d’autunno aveva un significato molto profondo, simboleggiava infatti la ricerca dell’equilibrio tra il buio e la luce e l’avvio di un nuovo ciclo vitale. Anche ai nostri giorni, l’inizio dell’autunno è simbolo di rinascita, è il momento perfetto per guardarsi dentro, per la meditazione e lo yoga, insomma per molti di noi è come se iniziasse un nuovo anno. Ma, che impatto avrà l’equinozio d’autunno 2023 sui segni zodiacali? Scopriamolo insieme.

Equinozio d’autunno 2023: quale impatto avrà sui segni zodiacali?

Come abbiamo appena visto, sabato 23 settembre ci sarà l’equinozio d’autunno, che sancisce la fine dell’estate e l’inizio della stagione della Bilancia. Vediamo adesso insieme come, l’equinozio d’autunno 2023, influenzerà tutti i segni zodiacali: