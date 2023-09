Oroscopo per il segno del Leone di ottobre 2023: si consiglia di fare attenzione ai livelli di stress. Sarà un mese complicato e impegnativo, per i nati sotto il segno del Leone. Volete saperne di più? allora leggete l’articolo fino in fondo. Stiamo infatti per andare a conoscere, più nel dettaglio, che cosa prevedono le stelle per i nati Leone, ad ottobre.

Oroscopo per il segno del Leone di ottobre 2023: attenzione ai livelli di stress

Ottobre, per i nati sotto il segno del Leone, è visto come un mese di ripartenza: l’orgoglio tipico dei nati nel segno, sicuramente si farà sentire, e senza affievolirsi mai! In famiglia, soprattutto se ci sono bambini molto piccoli, sarà importante organizzarsi e dividersi bene i compiti, per non incorrere in inutili discussioni.

Più in generale, il mese di ottobre sembra essere un mese che sblocca moltissime nuove possibilità ai nati Leone, che dovranno, però, imparare a gestire al meglio i livelli di stress, e anche cercare di dominare il proprio carattere impulsivo. Anche se, dunque, potrebbe essere forte il desiderio di cambiare vita o di fare piccoli grandi colpi di testa, meglio cercare di evitare, finché la situazione da affrontare non sia più chiara.

Vediamo adesso, insieme, l’oroscopo per il segno del Leone di ottobre 2023, per le varie e principali aree della vita quotidiana.

Oroscopo per il segno del Leone di ottobre 2023: amore, lavoro e salute

Che cosa accadrà dunque, nelle varie aree della vita dei nati sotto il segno del Leone, per ottobre 2023? Vediamolo insieme.

Amore: Questo è un cielo importante, che incoraggia l'amore. I cuori solitari, dunque, avranno ad ottobre ottime possibilità di incontrare l'anima gemella. Per chi invece è già in coppia, sarà il momento dei chiarimenti: alcuni nodi verranno al pettine. Attenzione soprattutto in famiglia, dove per il mese di ottobre, al fine di gestire meglio lo stress, sarà fondamentale dividersi al meglio i compiti.

Lavoro: Come abbiamo già accennato, il consiglio è di evitare i colpi di testa. I nati sotto il segno del Leone, in questo prossimo mese, avranno sicuramente voglia di cambiare lavoro, e le opportunità per farlo non mancheranno. Sarà per questo importante, tentare di organizzare il tutto al meglio, senza lasciarsi prendere dall'impulso del momento. Buoni affari in arrivo, e grandi successi per chi è libero professionista. Gli studenti saranno produttivi e concentrati, anche se alla metà del mese potrebbe esserci un lieve calo di attenzione.

Salute: Attenzione allo stress. Tutti infatti sappiamo bene quanto sia dannoso per la salute fisica. Per tenere a bada i livelli di stress, consigliamo di ritagliarsi dei momenti per sé stessi, da passare magari all'aria aperta, in compagnia delle persone amate o dei propri animali domestici. Anche lo sport, specialmente se praticato nel verde, sarà di grande aiuto per rilassarsi.

Il segno del Leone e le sue caratteristiche

Il Leone, segno di Fuoco per eccellenza, è anche il segno zodiacale che meglio rappresenta l’estate: il suo carattere espansivo e passionale, forte e orgoglioso, si abbina bene con pietre dai riflessi dorati e caldi, come l’ambra.

Il suo colore fortunato è sicuramente l’oro, che porta con un certo orgoglio: del resto, è il re dello zodiaco, non solo della foresta!

