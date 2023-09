Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, l’oroscopo per il mese di ottobre 2023 per i nati sotto al segno della Bilancia.

L’oroscopo di ottobre 2023 per il segno della Bilancia: lasciate andare le paure del passato

Cari amici della Bilancia, ottobre 2023 sarà un mese di cambiamenti importanti, un mese per lasciare andare finalmente le paure del passato. Nei primi dieci giorni del mese Marte sarà in contrasto con Plutone spingendovi a lasciare andare la vecchia versione di voi stessi per abbracciarne una nuova. Questa trasformazione sarà aiutata anche dall’Eclissi solare del giorno 14, che vi aiuterà anche nelle relazioni interpersonali. Grazie anche a Mercurio potrebbero esserci delle grandi novità, in particolare in ambito lavorativo, potreste decidere infatti di cambiare lavoro per fare quello che avete sempre desiderato fare. Questa eclissi potrebbe essere davvero fondamentale per la vostra vita, l’importante è appunto che troviate il coraggio di lasciar andare le paure o le persone del passato. Dal 9 in poi sentirete proprio il bisogno di stare un po’ per conto vostro, avrete bisogno di riflettere, di guardarvi dentro come non avete mai fatto prima. Attenzione alle giornate dal 19 al 22, poiché avrete sia Mercurio che Plutone sfavorevoli, che potrebbero rendervi molto nervosi. L’eclissi in Toro di fine mese potrebbe portare delle belle novità in ambito finanziario, se avete delle proprietà in vendita potrebbe essere davvero la volta buona per trovare un acquirente. Nel complesso possiamo dire che ottobre 2023 sarà un mese positivo, a patto che non lasciate che il passato influenzi il vostro presente e il vostro futuro.

L’oroscopo per il mese di ottobre 2023 per il segno della Bilancia: amore, denaro e salute

Come abbiamo appena visto il mese di ottobre 2023 sarà un buon mese per tutti voi nati sotto al segno della Bilancia. Ecco ora nel dettaglio le previsioni per amore, denaro e salute:

Amore: ottobre 2023 sarà un mese davvero speciale dal punto di vista sentimentale, il Sole e la Luna Nuova nel vostro segno vi donano un grande equilibrio interiore e fanno risplendere il vostro fascino. Se siete single viaggiate, esplorate posti nuovi, non è detto che in uno di questi luoghi non possiate incontrare qualcuno di veramente speciale. Le stelle sono dalla vostra parte, approfittatene! Per chi invece è in coppia, questo mese può essere un mese di riscoperta, un mese per scoprire una nuova armonia e una nuova complicità con il vostro partner.

Denaro: mese positivo dal punto di vista finanziario, anzi avrete voglia di spendere per qualcosa a cui tenete particolarmente ma che state rimandando da tanto tempo. Abbiate fiducia nel futuro e cercate di realizzare i vostri desideri.

Salute: in questo mese, nel quale tra l’altro in molti di voi festeggeranno il compleanno, sarete portati a riflettere su ciò che volete migliorare del vostro aspetto fisico per arrivare a modificare la vostra routine quotidiana per raggiungere l’obiettivo prefissato. Un nuovo corso in palestra, degli esercizi specifici da svolgere a casa, o l’adozione di un regime alimentare più salutare. Vi sentirete energici e determinati al raggiungimento del vostro obiettivo.

Quindi, cari amici della Bilancia, questo di ottobre 2023, sarà davvero un mese molto positivo, abbiate fiducia nel futuro, basta pensare al passato.

