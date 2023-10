Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, l‘oroscopo per la settimana dal 2 all’8 ottobre 2023 per tutti i segni zodiacali.

L’oroscopo della settimana dal 2 all’8 ottobre 2023

Dopo il Sole e Marte, questa settimana anche Mercurio entrerà nel segno della Bilancia, portando delle belle novità per tutti i segni d’Aria, ma non solamente per loro. Vediamo adesso nel dettaglio l’oroscopo della settimana dal 2 all’8 ottobre 2023, segno per segno.

L’oroscopo della settimana dal 2 all’8 ottobre 2023: tutti i segni zodiacali

Vediamo insieme nel dettaglio l’oroscopo della settimana dal 2 all’8 ottobre 2023, segno per segno:

Ariete : oltre al Sole e a Marte, questa settimana avrete anche Mercurio in opposizione, il che significa che potrebbero esserci diversi imprevisti, soprattutto sul lavoro. Cercate di mantenere la calma e tutto si risolverà al meglio.

: oltre al Sole e a Marte, questa settimana avrete anche Mercurio in opposizione, il che significa che potrebbero esserci diversi imprevisti, soprattutto sul lavoro. Cercate di mantenere la calma e tutto si risolverà al meglio. Toro: settimana molto impegnativa dal punto di vista lavorativo, i task sono sempre tanti ma, con pazienza e determinazione, riuscirete a portare a termine ogni compito assegnato. Se siete in coppia si prospetta un weekend a tutto romanticismo.

settimana molto impegnativa dal punto di vista lavorativo, i task sono sempre tanti ma, con pazienza e determinazione, riuscirete a portare a termine ogni compito assegnato. Se siete in coppia si prospetta un weekend a tutto romanticismo. Gemelli : settimana molto positiva per tutti i segni d’Aria e quindi anche per voi dei Gemelli. Tutto a gonfie vele sul lavoro e nelle relazioni e, per chi è single, potrebbe essere la settimana giusta per dichiararvi a chi vi piace!.

: settimana molto positiva per tutti i segni d’Aria e quindi anche per voi dei Gemelli. Tutto a gonfie vele sul lavoro e nelle relazioni e, per chi è single, potrebbe essere la settimana giusta per dichiararvi a chi vi piace!. Cancro : la famiglia questa settimana sarà al primo posto, ritagliatevi dei momenti per stare con i vostri cari. Qualche piccolo intoppo previsto sul lavoro, ma niente che non possiate superare. Weekend super fortunato.

: la famiglia questa settimana sarà al primo posto, ritagliatevi dei momenti per stare con i vostri cari. Qualche piccolo intoppo previsto sul lavoro, ma niente che non possiate superare. Weekend super fortunato. Leone : Mercurio in Bilancia vi renderà molto più pratici, cercate però di non trascurare troppo le persone che amate, soprattutto il vostro partner. Per chi sta cercando lavoro questa settimana potrebbe essere convocato per un colloquio inaspettato.

: Mercurio in Bilancia vi renderà molto più pratici, cercate però di non trascurare troppo le persone che amate, soprattutto il vostro partner. Per chi sta cercando lavoro questa settimana potrebbe essere convocato per un colloquio inaspettato. Vergine: ottima settimana dal punto di vista lavorativo, potreste ricevere dei riconoscimenti o anche una promozione. Qualche problema invece sul piano sentimentale, potrebbero esserci infatti litigi con il partner, cercate di tenere a freno la gelosia.

ottima settimana dal punto di vista lavorativo, potreste ricevere dei riconoscimenti o anche una promozione. Qualche problema invece sul piano sentimentale, potrebbero esserci infatti litigi con il partner, cercate di tenere a freno la gelosia. Bilancia: settimana ricca di opportunità, sul lavoro potreste iniziare una nuova collaborazione che vi porterà entrate che non vi aspettavate e, per chi è single, durante questa settimana potreste incontrare una persona in grado, dopo tanto tempo, di farvi battere forte il cuore.

settimana ricca di opportunità, sul lavoro potreste iniziare una nuova collaborazione che vi porterà entrate che non vi aspettavate e, per chi è single, durante questa settimana potreste incontrare una persona in grado, dopo tanto tempo, di farvi battere forte il cuore. Scorpione : settimana di importanti novità lavorative, i progetti nei quali avete investito soldi e tempo potrebbero finalmente realizzarsi. Nel fine settimana inoltre torna la passione che sarà super protagonista, e non solo per chi è in coppia!

: settimana di importanti novità lavorative, i progetti nei quali avete investito soldi e tempo potrebbero finalmente realizzarsi. Nel fine settimana inoltre torna la passione che sarà super protagonista, e non solo per chi è in coppia! Sagittario: le stelle vi invitano a prendervi una settimana per riflettere su ciò che conta davvero per voi, su quelli che sono i vostri reali bisogni. Nel weekend l’amore sarà l’assoluto protagonista, magari con una bella cena romantica.

le stelle vi invitano a prendervi una settimana per riflettere su ciò che conta davvero per voi, su quelli che sono i vostri reali bisogni. Nel weekend l’amore sarà l’assoluto protagonista, magari con una bella cena romantica. Capricorno : settimana nella quale la parola d’ordine è benessere. Una bella passeggiata nella natura, una giornata in una SPA, insomma le stelle vi incitano a prendervi del tempo per voi stessi, per recuperare le energie dopo un periodo un pò così.

: settimana nella quale la parola d’ordine è benessere. Una bella passeggiata nella natura, una giornata in una SPA, insomma le stelle vi incitano a prendervi del tempo per voi stessi, per recuperare le energie dopo un periodo un pò così. Acquario: periodo fortunato sia sul lavoro sia in ambito affettivo. Questa settimana andrà tutto a gonfie vele, sarete carichi e pieni di energia, nulla vi spaventa. Tanto romanticismo previsto nel fine settimana.

periodo fortunato sia sul lavoro sia in ambito affettivo. Questa settimana andrà tutto a gonfie vele, sarete carichi e pieni di energia, nulla vi spaventa. Tanto romanticismo previsto nel fine settimana. Pesci: qualche scaramuccia in amore, la gelosia potrebbe rendervi poco lucidi. Sul lavoro invece tutto bene, settimana tranquilla senza particolari imprevisti. Le stelle vi invitano a riposarvi nel fine settimana.

