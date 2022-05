Orietta Berti racconta da sempre il suo amore con Osvaldo, marito e padre dei suoi due figli. Ora la celebre cantante – tornata in auge dopo la partecipazione a Sanremo 2021 e il duetto con Fedez e Achille Lauro – svela un retrocescena sul marito che fa sorridere proprio tutti.

Orietta Berti abbandonata dal marito? La rivelazione

Ua storia che ha dell’incredibile quella raccontata da Orietta Berti durante la sua ormai abituale partecipazione a “Che tempo che fa”, il famoso programma di Fabio Fazio.

In diverse occasioni, la Berti ha svelato alcune disavventure automobilistiche vissute con il marito. L’ultima fa sorridere davvero tutti.

In passato, infatti, Osvaldo l’ha lasciata in autogrill, partendo senza di lei. “Ha fatto benzina, io ero sul retro che dormivo. Sono scesa per andare in bagno, lui è salito in macchina ed è partito, credendo che io fossi ancora lì a dormire”, ha raccontato. Da quel momento, ha svelato, porta sempre con sé un fischietto affinché non ricapiti più un episodio simile.