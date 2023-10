Scopriamo insieme le 7 tendenze da donna per le montature degli occhiali da vista per l’autunno inverno 2023. Le tendenze eyewear stanno già conquistando tutte le donne, grazie alla loro originalità, ma anche alla passione per il vintage.

Occhiali da vista: le 7 tendenze da donna per le montature dell’Autunno Inverno 2023

Per questo autunno inverno 2023 ci saranno nuove tendenze anche per quanto riguarda le montature degli occhiali da vista da donne. Le tendenze eyewear per questo autunno hanno come protagonista assoluto l’occhiale da vista in acetato, sia nei colori classici che in quelli più particolari. Molto amate anche le montature in metallo per chi ama gli accessori evergreen. L’importante è sempre acquistare montature dei migliori brand, con certificato di garanzia e autenticità, per evitare i danni. Scopriamo insieme quali sono le tendenze per l’autunno 2023, assolutamente da non perdere!

Le 7 caratteristiche delle montature da vista in tendenza sono:

Montature con design semplice : per quanto ultimamente in alcune circostanze vengano apprezzati gli eccessi, durante l’autunno saranno in tendenza delle montature semplici e minimali, con forme tradizionali, considerate più durature nel tempo;

: per quanto ultimamente in alcune circostanze vengano apprezzati gli eccessi, durante l’autunno saranno in tendenza delle montature semplici e minimali, con forme tradizionali, considerate più durature nel tempo; Montature con design versatile : la scelta della semplicità consente anche di avere degli occhiali da vista molto più versatili, che riescono ad essere abbinati perfettamente con diversi outfit e sfoggiati in varie occasioni;

: la scelta della semplicità consente anche di avere degli occhiali da vista molto più versatili, che riescono ad essere abbinati perfettamente con diversi outfit e sfoggiati in varie occasioni; Montature con colori neutri : è vero che in alcune occasioni è bello sfoggiare colori accesi, ma per quanto riguarda gli occhiali da vista, le tendenze puntano sul nero, sul marrone, sul tortoise e sul trasparente;

: è vero che in alcune occasioni è bello sfoggiare colori accesi, ma per quanto riguarda gli occhiali da vista, le tendenze puntano sul nero, sul marrone, sul tortoise e sul trasparente; Montature con materiali di alta qualità : la scelta ricade sull’acetato e sul metallo resistente, che risultano solitamente i preferiti proprio per via della loro lunga durata e della versatilità;

: la scelta ricade sull’acetato e sul metallo resistente, che risultano solitamente i preferiti proprio per via della loro lunga durata e della versatilità; Montature con dimensioni adattabili : rimanere sulla giusta via di mezzo è sicuramente la scelta giusta. Le tendenze vogliono occhiali di dimensioni adattabili al viso, senza sfoggiare modelli troppo grandi o troppo piccoli, che potrebbero andare ad intaccare l’estetica;

: rimanere sulla giusta via di mezzo è sicuramente la scelta giusta. Le tendenze vogliono occhiali di dimensioni adattabili al viso, senza sfoggiare modelli troppo grandi o troppo piccoli, che potrebbero andare ad intaccare l’estetica; Linee pulite : per quanto siano apprezzati i dettagli eccentrici in alcune circostanze, gli occhiali da vista in tendenza prediligono le linee pulite e i dettagli più semplici, così da essere facilmente abbinabili;

: per quanto siano apprezzati i dettagli eccentrici in alcune circostanze, gli occhiali da vista in tendenza prediligono le linee pulite e i dettagli più semplici, così da essere facilmente abbinabili; Montature leggere: la comodità è fondamentale, per cui è importante scegliere delle montature leggere, che non causano fastidi durante l’utilizzo prolungato.

I migliori occhiali da vista per l’autunno 2023 sono versatili, perfettamente adattabili a qualsiasi occasione, e destinati a durare nel tempo. Alcune donne, però, scelgono di prendere un secondo paio di occhiali, magari più colorati, più eccentrici e particolari, da sfoggiare in occasioni diverse.

