Che numero di scarpe portano i vip? Da Chiara Ferragni a Ilary Blasi, quali sono le misure di calzature che le nostre bellissime della TV indossano per la maggiore?

Può sembrare una semplice curiosità, ma in effetti è molto di più: molte modelle e showgirl, infatti, spesso in trasmissioni TV come nei social, sfoggiano meravigliose creazioni ai propri piedi. Creazioni che vorremmo indossare anche noi!

Da Ilary Blasi a Chiara Ferragni: ecco il numero di scarpe più indossato dalle vip

Sapete qual è il numero di scarpe più indossato? Strano ma vero, in Italia le nostre showgirl indossano misure nella media: anche se si tratta di donne alte o di media statura, infatti, i numeri delle calzature non arrivano neppure al 40! Chiara Ferragni indossa il numero 39, infatti, mentre la Blasi porta addirittura il numero 38, ed è stata recentemente paparazzata a Rio De Janeiro, in vacanza con il nuovo compagno Bastian Muller, mentre sfoggia uno splendido paio di sandali intrecciati Bottega Veneta. Entrambe bellissime e biondissime, con occhi chiari e trasparenti, queste due regine del mondo dei social posseggono anche grazia ed eleganza, e camminano con falcata sicura su di uno stiletto come in un sandalo, sfoggiando dei veri piedini da star. E non sono le uniche a poterselo permettere: infatti, molte bellissime dello star system possono vantare piedi da fata.

Belen e il numero perfetto

Quando parliamo di misure, si sa, non esiste la perfezione: la bellezza infatti non possiede una vera e propria taglia, come ci incoraggiano gli ultimi trend in fatto di body positivity. Tuttavia, nella moda il numero di scarpe perfetto, sembrerebbe proprio quello della bellissima Belen, ossia il 37.

La bellissima conduttrice Argentina, però, se durante il suo lavoro ama indossare tacchi vertiginosi, nella vita di tutti i giorni apprezza ancor di più sneakers e scarpe sportive, come le bellissime Nike Air More Uptempo Verdi Oliva, che si sposano alla perfezione con i suoi look acqua e sapone, e con le mise più casual.

Caterina Balivo non rinuncia ai tacchi

Abbiamo parlato di piedi da fata: ma se vi state chiedendo che numero di scarpe portino le nostre vip, sappiate che ve ne sono anche alcune, come la bella Caterina Balivo, che indossano misure come il 41.5. Nonostante ciò, la conduttrice RAI, che ha esordito come valletta di Fabrizio Frizzi, nella settima edizione della trasmissione Scommettiamo Che, non rinuncia quasi mai a scarpe sensuali e pump dal tacco alto.

Caterina Balivo, in poco tempo, si è affermata come una delle presentatrici più amate dagli italiani, e oggi i produttori RAI stanno anche pensando di affidarle ampio spazio in un programma TV pomeridiano settimanale su RAI1.

Dunque possiamo affermare che il numero di scarpe, proprio come la taglia del nostro abito, ha poco a che fare col successo: ogni taglia e misura ha il proprio fascino. Piuttosto, forse dovremmo chiederci quali siano i modelli di calzature più alla moda nella stagione estiva 2023, così da poter puntare su stile e classe.