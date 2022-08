Non-scarpe: cosa aspettarci per l’autunno-inverno

Nella prossima stagione, autunno/inverno, andranno di moda le non-scarpe, un modello effetto seconda pelle create da brand come The Row, Tory Burch e Proenza Schouler.

Le non-scarpe: la nuova moda effetto pelle

La passione delle donne per le scarpe è famosa.

Anche Sarah Jessica Parker, l’attrice che ha interpretato Carrie Bradshaw in Sex and the City, personaggio che non aveva risparmi in banca ma un armadio pieno di scarpe e vestiti, ha confermato questa passione lanciando un marchio di scarpe di successo. Le immagini degli armadi e delle scarpiere delle celebrità sono diventate virali e racchiudono ogni modello possibile, con tanti colori e decorazioni. È vero che una bella scarpa può migliorare un look, per questo le mode per rendere i piedi più belli sono così seguite.

La moda che arriverà nella prossima stagione, autunno/inverno, è molto particolare e riguarda le non-scarpe, dei modelli effetto pelle che hanno come scopo l’idea dell’invisibilità. Diversi marchi hanno già annunciato di aver prodotto queste scarpe, che sicuramente conquisteranno tutti.

Non-scarpe: brand The Row, Proenza Shouler e Tory Burch

Questa moda è iniziata qualche stagione fa da The Row. Ashley e Mary-Kate Olsen hanno presentato i loro capi sartoriali particolarmente minimalisti.

Metà delle modelle indossava stivali con plateau, mentre l’altra indossava strane calzature in rete particolarmente simili a dei calzini. Le Olsen sono state le pioniere della tendenza delle non-scarpe. Ogni stagione presentano una nuova interpretazione di questo stile poco appariscente. Le scarpe flat in rete hanno continuato a fare la loro comparsa nelle collezioni successive, cambiando colore e decori. Per la stagione pre-fall hanno scelto dei sandali infradito in pelle quasi del tutto invisibili, abbinati a calzini.

Anche Proenza Schouler ha puntato sulle non-scarpe. La collezione autunnale del marchio comprendeva delle “pantofole” in pelle nera, modellata come una seconda pelle, che lasciano in evidenza gli avvallamenti di ogni singolo dito. Sono stati abbinati a collant neri super coprenti, eliminando la formalità che solitamente le calzature conferiscono ad un look. Dietro era presente un tiretto in pelle bianca, quasi a voler far capire che ai piedi erano presenti delle scarpe. Anche la stilista Talia Byre ha interpretato questa tendenza, con pantofole nere abbinate a completi sartoriali. Pur ispirandosi alle ballerine Yvonne Rainer e Trisha Brown, le calzature non rimandano in modo esplicito al mondo della danza, ma sono molto moderne e molto avvolgenti. Anche Tory Burch, che non è famosa per il suo stile minimalista, ha presentato delle calzature simili, in pelle nera con punta quadrata alte fino alla caviglia, con un tassello rosso brillante sulla punta.

Questi strani modelli hanno lo scopo di essere il meno invadenti possibile, quasi del tutto invisibili, ma nonostante questo riescono a diventare protagoniste. Probabilmente Carrie Bradshaw non si sarebbe indebitata per averle, ma è impossibile non ammettere che potrebbero realmente diventare un must-have per molte donne. Sono scarpe neutre, che non si abbinano a nulla, ma nonostante questo sembrano essere sempre perfette. Danno anche un’immagine futuristica di un futuro da film di fantascienza, in cui tutti sono vestiti con tute aderenti e con queste non-scarpe.