Le basta davvero poco per riuscire a fare tendenza: Letizia Ortiz ha scelto una borsa di Furla con trama floreale, ottima per la bella stagione 2023

Se per il Regno Unito è Kate Middleton la regina dello stile e dell’eleganza, per la Spagna è Letizia Ortiz a detenere il ruolo di queen delle tendenze. A confermare tale titolo è una delle sue ultime borse sfoggiate in pubblico: il brand è Furla e la trama è floreale, perfetta per la Primavera-Estate 2023.

La borsa Furla di Letizia Ortiz è la tendenza che aspettavamo per la bella stagione

Letizia Ortiz non sbaglia mai, soprattutto quando si tratta di eventi formali. In poche e semplici mosse la regina di Spagna riesce sempre a essere al top, tendenze comprese. In occasione della cerimonia di benvenuto per la visita di Stato colombiana tra i confini spagnoli, Ortiz ha scelto di sfoggiare un look di tutto punto, perfetto e versatile per la bella stagione.

Come accogliere al meglio la Primavera-Estate 2023? Letizia Ortiz lo ha fatto indossando un abito total white in pizzo smanicato. Lungo poco sopra la caviglia, l’abito di per sé emana un candore e una luce luminosa sotto i raggi del sole: perfetto per una cerimonia formale ed elegante al punto giusto.

A rendere ancora più glam il look della regina di Spagna ci hanno però pensato gli accessori, specie la borsa.

Si tratta infatti della borsa Furla con stampa floreale, una scelta azzeccatissima che punta a dare quel tocco di originalità in più a un look total white. La minibag in pelle targata Furla è perfetta se si vuole regalare al look un po’ di colore, pur rimanendo sobrie e chic. Il colore di fondo della borsa si sposa inoltre alla perfezione con il colore delle scarpe: un paio di décolleté non troppo alte con retro aperto tinte di un beige naturale molto soft.

Sofisticata, raggiante e bellissima: Letizia Ortiz è riuscita con poco a risaltare e a fare tendenza. Se ancora avevate dei dubbi, la borsa Furla non può non entrare a fare parte degli accessori top per la Primavera-Estate 2023!

Come abbinare la borsa Furla di Letizia Oritz

Non ci sono regole da seguire per creare un look degno di essere sfoggiato. La borsa Furla floreale, candida e alla moda, si sposa alla perfezione in ogni contesto e su ogni persona. Se vi trovate in linea con il mood della borsa e se siete amanti delle stampe floreali, riuscire a resisterle sarà molto difficile. La borsa scelta da Ortiz è infatti molto versatile e riesce ad adattarsi molto bene a ogni situazione e a ogni tipologia di outfit. La regina di Spagna l’ha abbinata a un abito bianco delicato in pizzo, ma se non siete invitate a una cerimonia elegante, potreste tranquillamente pensare di abbinarla a un pantalone ampio leggero, a una canotta bianca e a un bel blazer abbinato lasciato aperto.

Look più casual ma comunque chic? Paio di jeans, maglietta e giacca. Ai piedi stivaletti o, perché no, un paio di sneakers che spezzano il tutto.

Il modello della borsa Furla è talmente fresco e giovanile che è difficile non trovare qualcosa che gli si addica. Se poi volete proprio abbracciare la tendenza, puntate su un abito lungo e a un paio di sneakers; abbinatevi la borsa e sarete al top per tutta la bella stagione!

Provare per credere, ma non abbiate paura di sovrapporre e giocare con i capi e con gli accessori: la primavera e l’estate sono fatte per essere vissute a pieni polmoni!