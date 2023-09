L’estate è arrivata al termine, è quindi ora di pensare a come vestirsi nelle prossime stagioni fredde. All’interno di questo articolo vedremo quali sono gli accessori moda uomo must have per l’autunno inverno 2023 2024.

Moda uomo Autunno Inverno 2023 2024

Durante le varie sfilate uomo abbiamo visto un ritorno alla moda anni Settanta, con grafiche e stampe ispirate proprio a quegli anni. I grandi stilisti si sono quindi ispirati a quegli anni per le nuove collezioni Autunno Inverno 2023 2024. Oltre ai capi intramontabili quali i jeans, le t-shirt e le camicie, per le prossime stagioni saranno di tendenza i completi giacca e pantalone ma soprattutto i cappotti caratterizzati dai bottoni di sbieco. E per quanto riguarda gli accessori? Adesso vedremo insieme i 5 accessori che ogni uomo dovrebbe avere per le prossime stagioni fredde.

Moda Autunno Inverno 2023 2024: 5 accessori che ogni uomo dovrebbe avere

Vediamo adesso insieme nel dettaglio quali sono i 5 accessori di tendenza per l’Autunno Inverno 2023 2024 che ogni uomo dovrebbe avere:

La cintura: tra gli accessori must have per le prossime stagioni fredde abbiamo la cintura. Essa è stata spesso considerata esclusivamente come un accessorio super funzionale ma senza particolari scopi estetici. Da diversi anni però le cose sono cambiate e la cintura ha assunto tutto un altro valore. Oggi indossare una bella cintura è come indossare un bel paio di scarpe, perciò è molto importante scegliere la cintura giusta e in grado di valorizzare ancora di più l’outfit. Dalle cinture in pelle a quelle vintage, da quelle bicolore a quelle con motivi intrecciati. La scelta è davvero ampia. L’orologio: un altro accessorio must have è l’orologio. Un pò come la cintura, un tempo l’orologio era esclusivamente un accessorio funzionale, che aveva il solo scopo di indicarci l’ora. Oggi ormai siamo tutti abituati a guardare l’ora sul nostro smartphone, proprio per questo gli orologi diventano accessori in grado di enfatizzare ancora di più l’outfit scelto. Di modelli di orologi ce non tantissimi, di tendenza quest’anno gli orologi connessi, molto amati grazie alle loro molteplici funzioni, e quelli sportivi, tornati prepotentemente alla ribalta. Gli occhiali da sole: sono uno degli accessori must have in ogni stagione e sono da tempo un pilastro della moda maschile. Di tendenza quelli con le montature trasparenti e i modelli Aviator, come il modello firmato Ray-Ban che abbiamo visto indossare da Tom Cruise in “Top Gun: Maverick“. Le sneakers: per quanto riguarda le scarpe, le sneakers sono sempre al primo posto per la moda maschile. Pratiche, comode e adatte a tante occasioni diverse. Quest’anno di tendenza in particolare le sneakers di colore bianco. Un occhio di riguardo anche per gli stivali, in particolare gli stivaletti con i lacci, e per i mocassini. Lo zaino: altro accessorio must have è lo zaino. Perfetto per portare con sé tutto quello che serve. Di tendenza lo zaino da ufficio, oggi se ne possono trovare davvero tantissimi, perfetti per ogni esigenza.

Questi quindi sono i 5 accessori must have per le prossime stagioni fredde, non resta che procurarseli tutti!

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Tagli capelli uomo, tutte le tendenze per l’autunno inverno 2023/24

Indossare i vestiti al contrario porta bene? Scopriamo il significato secondo le tradizioni popolari