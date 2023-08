State pensando a un cambio look? Siete nel posto giusto, all’interno di questo articolo vedremo quali sono i tagli capelli uomo di tendenza per l’autunno inverno 2024 2024.

Tagli capelli uomo: le tendenze per l’autunno inverno 2023/24

Con ciuffo, a spazzola, sfumati, con frangia, sono davvero tante le tendenze tagli capelli uomo per l‘autunno inverno 2023 2024. Si sta andato gradualmente verso forme morbide e lunghe, inoltre le sfumature sono molto più evidenti rispetto agli anni precedenti, con linee graduali e scalature delicate. Terminata la tendenza delle rasature estreme e del taglio skin fade, si va verso look meno definiti e più versatili, oltre che più semplice da gestire. Per il prossimo autunno inverno 2023 2024 tornano alla ribalta i tagli classici, come ad esempio i tagli dai contorni sfumati, la frangia con basette e gli undercut dalle lunghezze scalate e progressive. Vediamo adesso insieme nel dettaglio quali sono i tagli capelli uomo di tendenza per l’autunno inverno 2023 2024.

Tagli capelli uomo, le tendenze: con ciuffo, a spazzola, con frangia

Non solo le donne ma anche gli uomini tengono molto al proprio hair look, e spesso anche loro hanno voglia di cambiare taglio e di seguire le tendenze del momento. Se anche tu sei tra questi sei nel posto giusto, ora infatti vedremo insieme quali sono i tagli capelli uomo di tendenza per l’autunno inverno 2023 2024, in modo da arrivare preparato.

Con ciuffo: tra i tagli capelli uomo di tendenza per l’autunno inverno 2023 2024 c’è il taglio con ciuffo, elegante e sportivo che non passa mai di moda. Al giorno d’oggi è uno dei tagli capelli uomo più richiesti e più amati. Questo tipo di taglio è anche semplice da curare, soprattutto per tutti gli uomini che hanno poco tempo.

Con frangia: la frangia per il prossimo autunno inverno non solo sarà la protagonista dei tagli capelli donna, ma anche dei tagli capelli uomini. Di grande tendenza la frangia lunga, non semplice da gestire ma sicuramente molto bella da vedere.

A spazzola: questa è un tipo di acconciatura corta che non passa mai di moda, dove i capelli vengono pettinati dritti e spesso fissati grazie all’utilizzo di un gel.

Sfumati: uno dei tagli più richiesti negli ultimi anni e ancora di grande tendenza anche quest’anno. Il taglio sfumato prevede capelli corti ai lati che sfumano gradualmente in capelli più lunghi sulla parte superiore della testa. Look davvero molto alla moda e molto versatile.

Mullet: un altro taglio di grande tendenza è il mullet, caratterizzato da capelli corti a lati e lunghi soprattutto sulla parte posteriore. Look questo in grado di donare un aspetto ribelle e sbarazzino. Perfetto soprattutto per chi ha un forte animo rock.

Come abbiamo visto sono davvero tanti i tagli capelli uomo di tendenza per l’autunno inverno 2023 2024 tra cui poter scegliere. Non resta quindi che capire quello che fa più per voi e parlarne con il vostro parrucchiere o barbiere di fiducia al fine di arrivare preparati per l’autunno inverno 2023 2024.