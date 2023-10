Mocassini: trend e abbinamenti

Sono diversi i modelli di calzature da indossare in questa stagione. Vi è una scarpa che ogni anno, a seconda della stagione, si trasforma. Si tratta dei mocassini che sono rivisitati di anno in anno in modo diverso. Scopriamo le proposte di quest’anno e come abbinarli ai vari outfit in modo da creare look sempre diversi e in linea con il periodo.

Mocassini

Sono una delle calzature che si tende a indossare maggiormente in autunno anche perché i mocassini non sono soltanto comodi, ma risultano essere molto versatili ed eleganti al tempo stesso. Sono quel tipo di calzature che ha accompagnato ogni donna sin dalla più tenera età e infatti si indossavano durante l’infanzia.

Si distinguono da altre calzature presenti in commercio perché comode e prive di lacci, quindi facili da indossare. Sono diventate un vero e proprio simbolo dello stile preppy al punto che hanno cominciato a diffondersi intorno agli anni ’30. Chiamati anche con il nome di loafers, si sono poi reinventati e ogni anno sono di tendenza.

I vari marchi e stilisti di moda hanno rivisitato una calzatura come i mocassini presentando i modelli in nuove versioni in linea con i tempi e dando a questa scarpa un tocco di carattere in più. Oggi poi è possibile trovarli in tantissimi modelli: che siano vintage o nerd da indossare con ogni stile. Una calzatura irrinunciabile del proprio guardaroba.

Non sono calzature soltanto indicate per la mezza stagione, ma vanno benissimo anche in estate con pantaloncini. Le tendenze poi li propongono in tanti modelli con plateau chunky o la punta arrotondata per uno stile maggiormente glamour. In pelle nera che sono i più classici e comuni o anche nei colori bianco e nero, sono sicuramente un must.

Mocassini: come abbinarli

Sono da sempre considerati una scarpa molto comoda ed elegante per l’autunno al punto che è possibile abbinare i mocassini con tantissimi look e outfit. Per questa ragione sono calzature anche molto versatili dal momento che si prestano a ogni occasione e momento. Infatti si possono indossare con la gonna per un tocco leggermente british e casual.

In questo caso poi è possibile portarli con o senza calzini e molto dipende anche dal proprio fisico. Se si vuole far risaltare le gambe slanciate meglio indossarli con calzini alti alla caviglia per allungare ulteriormente la figura. Ovviamente molto dipende dal gusto e dalle esigenze di ogni donna e dalla corporatura.

I mocassini si possono anche abbinare ai jeans in autunno per un look elegante e sofisticato al tempo stesso. Come al solito, giocare con lo stile e i contrasti è la cosa migliore e in tal caso è bene puntare sullo stile della calzatura. Un mocassino in stile chunky aiuta a rendere l’outfit grintoso e accattivante. Per uno stile preppy, il look inglese è l’ideale.

Con i pantaloni cropped, con le culotte o con i calzettini ogni capo è adatto per potr indossare una calzatura del genere.

Mocassini: dove ordinare

Una calzatura indicata per la stagione da trovare a buoni prezzi e approfittando di varie occasioni su Amazon dove cliccando sulla foto si visualizzano i dettagli del prodotto. La classifica qui sotto mostra i tre migliori paia di mocassini scelti tra i più belli ed eleganti con una descrizione breve di ciascun modello.

1)IF Fashion scarpe mocassini slip on

Sono dei modelli con catene e in platform dalla suola molto spessa con tacco con plateau, quindi alto. In sintetico con chiusura pull on. Massiccio, ma veste molto bene ed è caldo. Si trova nei colori nero, marrone, beige, ecc.

2)Clarks Orinoco 2 Edge

Un mocassino con pelle nera e chiusura pull on con suola in gomma disponibile con tacco piatto nei colori marrone e nero. Un marchio di indubbia qualità che calza perfettamente. Molto comodo e avvolgente con la giusta calzata.

3)Bata mocassini donna effetto pelle

Sono una calzatura dotata di un po’ di tacchetto e indicata per la stagione invernale. Un modello molto elegante in sintetico con fodera in tessuto. Ibn chiusura pull on con tacco a blocco di 3.2 cm. Molto comode e lucide.

