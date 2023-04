Miriam Leone in lingerie su Instagram: quanto costa la collana di lusso al collo?

La bellezza di Miriam Leone colpisce ancora. Tra gli ultimi post pubblicati su Instagram dall’attrice ce n’è uno che ha attirato in modo particolare l’attenzione dei follower. Uno scatto al naturale, una posa spontanea, un turbante sui capelli, un reggiseno e una collana preziosa al collo: Miriam Leone conferma la sua bellezza con grande semplicità.

Oltre all’estetica, però, a colpire è anche quella collana che lei porta al collo con fierezza: il brand è famoso e il prezzo è altissimo!

La collana di Miriam Leone: sensualità e un prezzo da capogiro

«Stay natural come stile di vita»: recita così la caption dell’ultima fotografia postata su Instagram da Miriam Leone. L’attrice ed ex Miss Italia si è mostrata ancora una volta total nature e priva di filtri al mondo che la segue e il risultato non poteva che essere meraviglioso. Lo scatto la ritrae in una veste semplice e, gioco di parole a parte, svestita. Oltre all’ovvia e tangibile sensualità di Leone, c’è un accessorio in particolare che ha accolto l’attenzione degli occhi più attenti. Al collo, infatti, l’attrice porta una collana molto preziosa. Si tratta infatti di una collana firmata Bulgari, la stessa che fa parte della collezione Serpenti e che è composta dalla ormai nota testa del rettile, interamente cosparsa di diamanti. La catena della collana, invece, è personalizzata da dettagli geometrici che vogliono ricordare la tipica consistenza delle squame del serpente.

Se vi steste chiedendo quale possa essere il prezzo di un simile pezzo di gioielleria, sappiate che la cifra è davvero altissima. La collana di Bulgari scelta da Miriam Leone, infatti, vale circa 33 mila euro.

La foto dell’attrice punta alla spontaneità e alla naturalezza del corpo e della sua pelle, ma cerca di dare spazio proprio a quella collana, emblema della preziosità più assoluta.

La collana Bulgari si sposa alla perfezione con il mood della fotografia postata da Miriam Leone. Lei, così spontaneamente naturale e bellissima con un completo intimo “qualsiasi” e quell’accessorio così accattivante si fondono insieme con una naturalezza che è quasi disarmante.

Miriam Leone: una bellezza mai volgare

Miriam Leone è amatissima dal suo pubblico anche per la sua straordinaria bellezza naturale. Non è la prima volta che l’attrice decide di pubblicare scatti “no filter” volti a promuovere anche la bellezza vera, ossia quella lontana da orpelli e filtri che cancellano ogni minima impurità. L’ultimo scatto di Leone racchiude in un attimo sensualità e naturalezza: sebbene l’attrice si sia mostrata in slip e reggiseno, con tanto di turbante in testa e uno sguardo profondissimo, è emersa soprattutto la sua bellezza totalizzante e il suo essere raffinata sempre e comunque. C’è da dire che la sua è una bellezza oggettiva, con o senza make-up; Miriam Leone nasce privilegiata e ne è consapevole, ma a volte è utile anche vedere contenuti privi di falsità anche da parte di personalità emergenti come la sua.

Il suo essere naturale come stile di vita piace molto a chi la segue e come al solito Miriam Leone non sbaglia un colpo. Collana di Bulgari a parte, l’ex Miss Italia conquista sempre.