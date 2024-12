Quali sono i profumi donna di tendenza per questo inverno 2024 2025? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Profumi donna: come scegliere la fragranza perfetta

Al giorno d’oggi, per la maggior parte di noi donne, il profumo è un vero e proprio accessorio, in grado di dare quel tocco in più al proprio look e guai quindi a uscire di casa senza una spruzzatina del proprio profumo preferito. Inoltre, con un pizzico di profumo ci si sente anche più seducenti e affascinanti, il che non guasta mai. I profumi, inoltre, sono tornati di grande tendenza soprattutto per merito della Gen Z, infatti i giovani sotto i 25 anni amano acquistare fragranze, anzi, secondo il report pubblicato da Circadiana, i ragazzi della Generazione Z usano i profumi per migliorare il proprio umore almeno 3 giorni su 7 e acquistano profumi tre o quattro volte l’anno. A ispirare i giovani all’acquisto dei profumi ci pensano i Perfume Influencer che, soprattutto sul popolare social di TikTok, dispensano consigli su come trovare la fragranza perfetta per ognuno di noi o per un’occasione particolare. Ma andiamo adesso a vedere insieme quali sono le nuove tendenze profumi dell’inverno 2024 2025.

Profumi donna: i trend dell’inverno 2024 2025

Come abbiamo appena visto, i profumi sono tornati prepotentemente di moda, grazia anche alla Gen Z. Ma, quali sono i profumi donna in trend dell’inverno 2024 2025? I grandi marchi per questa stagione fredda puntano su alcuni ingredienti di pregio, oltre che su note olfattive unisex. Note floreali e muschiate sono tra le più richieste. In questo 2024 di tendenza è l’odore di miele misto a fieno tipico dei piccoli fiori bianchi degli alberi di tiglio. Questo è l’ingrediente più usato per i profumi. Anche le note di erba tagliata o di sandalo sono assolutamente di forte tendenza.

Le nuove tendenze profumi spingono però tantissimo sulle note fruttate, la frutta infatti è stata la vera protagonista ad esempio dei profumi della primavera e dell’estate 2024 e lo sarà anche per questo inverno 2024 2025. Ciliegia, pera, pesca, frutti di bosco, melone abbinati a fiori, legni e muschi, danno vita a delle profumazioni davvero incredibili e indimenticabili. Un altro frutto che non può proprio mancare è il fico, che mixa la dolcezza del latte e la succosità del frutto con la freschezza delle sue foglie verdi, per una fragranza davvero must have. Infine la vaniglia sarà super protagonista questo inverno 2024 2025.

Profumi donna: le fragranze di nicchia

Infine parliamo dei profumi di nicchia. Cosa sono? In poche parole sono quei profumi esclusivi e unici, che si adattano perfettamente alla persona che li indossa. Essi sono rivolti a una bassa platea di clienti e non al grande pubblico. Spesso la produzione riguarda Maison che decidono di lavorare solamente su fragranze artigianali: l’utilizzo quindi di materie prime naturali, rare e pregiate sono il punto fermo della profumeria di nicchia. Tra i brand che stanno rivoluzionando la profumeria di nicchia troviamo BORNTOSTANDOUT.