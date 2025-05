Un cambio di programmazione inaspettato

Sabato 17 maggio, i fan di Affari Tuoi dovranno rinunciare al loro appuntamento serale con il programma condotto da Stefano De Martino. La Rai ha deciso di trasmettere in diretta la finale dell’Eurovision Song Contest 2025, un evento che promette di intrattenere il pubblico con performance musicali di artisti internazionali. Questo cambiamento ha suscitato reazioni contrastanti tra i telespettatori, alcuni dei quali sono delusi di non poter seguire il loro game show preferito.

Il successo di Affari Tuoi

Affari Tuoi ha conquistato il cuore del pubblico italiano, diventando uno dei programmi di punta del preserale di Rai 1. La freschezza e la simpatia di De Martino hanno contribuito a rendere il format accattivante e coinvolgente. Gli ascolti parlano chiaro: il programma ha un seguito fedele, con telespettatori che non vogliono perdersi nemmeno una puntata. Tuttavia, l’Eurovision è un evento di grande richiamo, e la Rai ha scelto di dare priorità a questa manifestazione musicale, che attira un pubblico vasto e variegato.

La finale dell’Eurovision 2025

La finale dell’Eurovision si svolgerà in diretta da Basilea e inizierà alle ore 20.30. Questo spettacolo non è solo una competizione musicale, ma un vero e proprio festival della cultura e della diversità, dove artisti provenienti da tutta Europa si esibiscono per conquistare il pubblico e la giuria. Le semifinali, andate in onda su Rai 2, hanno già creato grande attesa per la serata finale. I fan di Affari Tuoi possono comunque approfittare di questa pausa per godere della potenza scenografica e musicale dell’Eurovision, un evento che celebra la musica e l’arte in tutte le sue forme.

Il ritorno di Affari Tuoi

Nonostante la pausa, i fan di Affari Tuoi possono stare tranquilli: il programma tornerà in onda domenica 18 maggio. De Martino sarà pronto a riaccogliere i suoi 20 concorrenti, uno per ogni regione d’Italia, e un montepremi da capogiro. La breve interruzione non farà altro che aumentare l’attesa per il ritorno del game show, che promette di continuare a intrattenere e coinvolgere il pubblico con nuove sfide e sorprese.