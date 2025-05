Un amore che si spegne

Samanta Togni, ex ballerina di Ballando con le Stelle e attuale conduttrice, ha ufficialmente chiuso il capitolo del suo matrimonio con Mario Russo. Dopo un lungo periodo di crisi, durato quasi un anno, la decisione di separarsi è stata presa con grande consapevolezza. La Togni ha rivelato in un’intervista a Verissimo che, nonostante l’amore profondo che li univa, le differenze nei loro obiettivi di vita hanno reso impossibile il recupero della relazione.

La ricerca di sé stessa

Durante l’intervista, Samanta ha condiviso il suo percorso di riscoperta personale. Dopo essersi trasferita a Dubai per amore, ha confessato di essersi sentita annullata, perdendo il contatto con la sua vera essenza. “Non mi riconoscevo più”, ha dichiarato, sottolineando come questo abbia influito negativamente sul suo matrimonio. La consapevolezza di dover ritrovare se stessa è stata fondamentale per affrontare la separazione con serenità.

Un nuovo inizio

Oggi, Samanta Togni si sente finalmente libera e pronta a riprendere in mano la sua vita. Circondata dall’affetto della sua famiglia e del figlio Edoardo, la conduttrice sta riscoprendo le sue passioni e i suoi sogni. “Quella Samanta lì c’era ancora e sono contenta”, ha affermato, esprimendo la sua gioia nel ritrovare la propria identità. La Togni, che ha già vissuto un divorzio in passato, sta affrontando questa nuova fase della sua vita con determinazione e positività.

Un legame speciale con il figlio

Il legame di Samanta con il figlio Edoardo è molto forte. “È tutto per me”, ha detto, descrivendo il ragazzo come introverso e amante della matematica. La Togni ha sempre messo al primo posto la sua famiglia, e ora che è single, si dedica completamente a Edoardo, cercando di trasmettergli valori e insegnamenti importanti. La sua esperienza di vita, compresi i momenti difficili, è un insegnamento prezioso per il giovane.

Guardando al futuro

Con il cuore aperto e la mente libera, Samanta Togni guarda al futuro con ottimismo. La sua storia è un esempio di come sia possibile rinascere dopo una crisi e trovare la forza di ricominciare. La conduttrice è pronta a esplorare nuove opportunità professionali e personali, con la consapevolezza che ogni fine è solo un nuovo inizio.