Slingback: il modello di calzatura del 2025

Oltre all’abbigliamento, anche le calzature rivestono un ruolo importante nel proprio outfit. Tra i tanti modelli di scarpe, le slingback sono sicuramente le calzature adatte per questo periodo scegliendo tra un ventaglio di proposte e di modelli qui forniti. Scopriamo alcune tipologie e gli abbinamenti.

Slingback Sono il modello di calzatura maggiormente amato e desiderato di questo periodo. Le slingback si contraddistinguono per essere molto comode ma anche come calzature eleganti quasi come una pump. Sono fresche come dei sandali e sono la risposta a molti modelli di calzatura da indossare in questa primavera e nella prossima estate.

Che siano in modelli minimal o con tacchi affilati oppure a punta, sono le calzature più adatte del periodo anche perché molto trendy. Indicate anche per il cinturino che abbraccia il tallone, sebbene siano proposte in vari modelli vintage, sono sicuramente un esempio di modernità e di eleganza da indossare in ogni momento e contesto.

Un modello di scarpa come le slingback piace perché si infila subito anche quando si è particolarmente di fretta. Dominano le passerelle e si possono indossare in tante varianti. Minimaliste, vintage o anche romantiche, sono diverse le proposte di questa calzatura da indossare e abbinare a qualsiasi capo.

Alcune sono in pelle nera o bianca mentre altre presentano dei tacchi artistici che sembrano delle vere e proprie opere d’arte. Vi sono poi modelli che si caratterizzano per dei dettagli gioiello oppure con dei pizzi dall’effetto lingerie. Per quanto riguarda gli abbinamenti, si può copiare e indossarle con t-shirt, gonna midi o anche con pantalone.

Slingback: colori e texture

Nere, con tacco basso o a gattino sono solo alcuni dei modelli e dei colori di slingback da indossare per questa stagione. Sono calzature che si adattano a ogni stile ed esigenza per cui ognuna può trovare la scarpa e il modello maggiormente indicato per ogni esigenza. Dal tacco a blocco o a scultura sono la soluzione adatta per distinguersi.

Ci sono modelli che puntano sulla punta che può essere affusolata, quadrata oppure a mandorla. Sono proprio questi i dettagli che permettono di caratterizzare il proprio stile e outfit. Il rosso ciliegia, il bianco panna, ma anche il metallico sono alcune delle tonalità su cui puntare per questo tipo di calzatura.

I modelli di slingback puntano anche al vintage o guardano all’estetica dei paesi del nord Europa, quindi alla Scandinavia, in generale. Sono calzature che si adattano bene anche per l’ufficio magari nella versione flat con un paio di pantaloni a sigaretta o un completo in stile gessato. Sono diversi i modelli da comprare con fiocco o anche con materiale vegano.

Slingback Amazon

Sono delle calzature a disposizione su Amazon con offerte e prezzi imperdibili. Cliccando la foto si visualizzano i dettagli del prodotto. La classifica mostra i tre migliori modelli di slingback da donna da indossare scelti tra i marchi maggiormente voluti e amati dalle consumatrici con una descrizione del prodotto.

1)Greatonu slingback donna scarpe eleganti décolleté

Una calzatura dal tacco medio con la soletta traspirante e il plantare imbottito. La chiusura si può regolare con fibbia. Un modello che presenta un tacco basso e comodo da indossare per diverso tempo. Di vari colori con suola in gomma che resiste all’usura.



2)Marco Tozzi décolleté slingback donna con tacco a blocco veganeSono delle scarpe molto comode grazie alla suola. Si adattano molto bene alla forma del piede anche perché sono in buona calzata e confortevoli. Un marchio che si distingue per l’eleganza e il comfort italiano. Sono molto raffinate ed eleganti dal tacco comodo.3)Valleverde 19150 slingback cerimonia donna vernice taccoSono un modello in pelle con la fodera in sintetico e la suola in gomma con la chiusura a fibbia e il tacco da 9 cm. Hanno un tacco a stiletto con la larghezza della scarpa normale. Sono diversi i colori da abbinare e indossare.Insieme alle slingback anche le migliori tendenze di scarpe per ogni stile.