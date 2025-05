Scopri come valorizzare i tuoi lineamenti con il contouring, la tecnica di make up che fa tendenza.

Che cos’è il contouring?

Il contouring è una tecnica di make up che consente di rimodellare il viso attraverso l’uso di luci e ombre. Questa pratica, che ha radici storiche nel teatro vittoriano, è diventata un must per chi desidera enfatizzare i propri lineamenti. Utilizzando tonalità chiare e scure, il contouring permette di creare un effetto tridimensionale, rendendo il viso più definito e armonioso.

Come applicare il contouring

Per ottenere un risultato ottimale, è fondamentale sapere quando e come applicare il contouring. La regola principale è di procedere dopo aver steso il fondotinta. Se si utilizzano prodotti in crema, si può iniziare subito; se si preferiscono le polveri, è consigliabile applicare prima la cipria. Iniziate preparando la pelle con un primer, che aiuterà a uniformare la texture e a prolungare la durata del trucco.

Successivamente, applicate il fondotinta per creare una base uniforme. A questo punto, è importante decidere quali aree del viso enfatizzare. Le zone da scolpire includono la linea della mascella, sotto gli zigomi e ai lati del naso. Utilizzate prodotti in polvere o crema per disegnare linee che seguono le aree da scolpire, e poi illuminate le zone centrali come il ponte del naso e l’arco di cupido.

I prodotti indispensabili per il contouring

Per un contouring efficace, è essenziale avere i giusti strumenti. Un pennello angolato è fondamentale per applicare il prodotto sotto gli zigomi e lungo la mascella. Un pennello piccolo piatto è ideale per le aree più piccole, mentre un pennello da sfumatura con setole morbide è perfetto per amalgamare i colori. Tra i prodotti consigliati, il fondotinta Accord Parfait di L’Oréal Paris è molto apprezzato per la sua leggerezza e varietà di tonalità. Non dimenticate un correttore per coprire le imperfezioni e una cipria per fissare il trucco.

Infine, per chi desidera un set completo, la palette di NYX offre otto tonalità diverse, perfette per scolpire il viso in modo professionale. Con questi strumenti e tecniche, ogni donna può diventare un’esperta di contouring e valorizzare la propria bellezza in modo naturale e sorprendente.