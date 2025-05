Un festival per la salute e la consapevolezza

Milano si prepara ad accogliere la quarta edizione del Festival del Ciclo Mestruale, un evento che dal 2022 promuove una nuova narrazione sul ciclo mestruale, riconoscendolo come una questione fondamentale di salute e parità di genere. Quest’anno, il tema scelto è “Si-cura”, un gioco di parole che invita a ripensare il concetto di sicurezza, trasformandolo da elemento di controllo e chiusura a opportunità di cura collettiva e conoscenza di sé.

Un programma ricco di eventi

Dal 16 al 18 maggio, gli spazi di Rob de Matt, un bistrot e associazione di promozione sociale nel quartiere Dergano, ospiteranno una serie di eventi tra cui talk, workshop gratuiti, performance, stand-up comedy e dj set. L’apertura del festival vedrà la partecipazione straordinaria di Ada Colau, ex sindaca di Barcellona, nota per il suo impegno nel ripensare gli spazi urbani come luoghi di crescita e cura collettiva. Al suo fianco interverranno figure di spicco come Gaia Romani, Assessora al Decentramento del Comune di Milano, e Anita Pirovano, Presidente del Municipio 9.

Affrontare la povertà mestruale

Durante il festival, verrà lanciata la campagna “Assorbiamo la period poverty”, una raccolta di assorbenti destinati a persone in difficoltà economica. La povertà mestruale è un problema che colpisce anche l’Italia, dove il 16% delle persone non può acquistare i prodotti mestruali necessari. Valentina Lucia Fontana, co-organizzatrice dell’evento, sottolinea l’importanza di questa iniziativa per sensibilizzare l’opinione pubblica e supportare le fasce più fragili della popolazione.

Servizi di salute mestruale a Milano

Il festival segna anche il lancio del progetto Period Power Health, finanziato dal Comune di Milano, che prevede l’apertura di nuovi sportelli di salute mestruale in diversi municipi. Questi sportelli offriranno supporto e informazioni su tematiche legate al ciclo mestruale, dalla menarca alla menopausa. Durante il festival, verranno presentati i primi dati sull’utilizzo di questi servizi, evidenziando l’importanza di avere spazi sicuri dove le donne possano ricevere ascolto e supporto.

Un’iniziativa in crescita

Il Festival del Ciclo Mestruale, nato grazie al podcast Eva in Rosso, è un esempio di come la discussione aperta sul ciclo mestruale possa contribuire a una società più consapevole e inclusiva. Con il supporto di aziende come INTIMINA, leader nella produzione di coppette mestruali, e la collaborazione di diverse associazioni, l’evento continua a crescere, dimostrando che la salute mestruale è un tema di rilevanza collettiva.