Imprenditoria femminile, tre donne hanno dato il via al Globe Postal Network. Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Imprenditoria femminile: tutto sul Globe Postal Network

Oggi vi parliamo di imprenditorialità femminile, se un tempo gli imprenditori erano quasi esclusivamente uomini, oggi troviamo davvero tantissime donne imprenditrici, a testimonianza di quanto la parità di genere sia sì, ancora lontano, ma sicuramente più vicino di prima. Tre donne, che dopo andremo a conoscere meglio, ovvero Francesca Paniconi, Carolina Novelli e Camilla Paniconi, hanno dato il via al Globe Postal Network, un operatore postale privato che, come si può leggere sul sito ufficiale, stampa e distribuisce stickers che consentono la postalizzazione di cartoline turistiche in tutto il mondo. L’obiettivo di questa azienda è quello di creare una alternativa a Poste Italiane per le cartoline turistiche, mantenendo la tradizione delle cartoline mostrando però come tradizione e tecnologia possono oggi coesistere.

Imprenditoria femminile: lo scopo del Globe Postal Network

Come abbiamo visto, sono state tre donne a dare il via al Globe Postal Network, con l’obiettivo di unire la tradizione delle cartoline turistiche alla tecnologia. Ogni cartolina, grazie all’introduzione di un QRcode Technology, può essere tracciata, arricchita da messaggi vocali, foto o video. Sul sito ufficiale del Globe Postal Nerwork potete comunque trovare tutte le informazioni necessarie con anche le recensioni dei clienti.

Imprenditoria femminile: conosciamo meglio le tre donne di Globe Postal Network

Globe Postal Network nasce con la missione di unire tradizione e tecnologia nella postalizzazione delle cartoline turistiche. Grazie al QRcode Tecnhology, inoltre, è possibile allegare alla spedizione anche un ricordo, al fine di rendere ancora più unica la cartolina. Ma, chi sono le tre donne protagoniste di Globe Postal Network? Conosciamole adesso insieme:

Carolina Novelli: nata nel 1991, ha quindi 33 anni ed è laureata in Scienze Economiche ed è l'esperta commerciale del team. E' a guidare le vendite su scala nazionale, non solo costruendo partnership ma anche andando incontro alle richieste dei clienti.

Camilla Paniconi: nate del 1995, ha quindi 29 anni ed è laureata in Economia e Commercio. E' lei a coordinare la logistica e le relazioni internazionali. Camilla è molto attenta ai dettagli, è lei che controlla che tutto proceda nel modo giusto.

Francesca, Carolina e Camilla sono quindi un esempio di imprenditoria femminile. Queste tre giovani donne hanno dato via a un progetto davvero interessantissimo, grazie alla loro passione e alla loro determinazione. Grazie a Globe Postal Network, le cartoline turistiche sono oggi un ponte tra presente e passato. Vi ricordo che sul sito potete trovare tutte le informazioni utili se volete anche voi usare Globe Postal Network per spedire una cartolina turistica e sorprendere così il ricevente.