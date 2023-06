Lorenzo Terenzi è il compagno di Michela Murgia, la famosa scrittrice che recentemente ha parlato della sua malattia. I due hanno lavorato insieme a teatro. Scopriamo tutto sulla vita privata e la carriera dell’uomo.

Michela Murgia, chi è il marito Lorenzo Terenzi? Età e vita privata

Lorenzo Terenzi è nato a Firenze nel 1988 e si è diplomato al Teatro Stabile di Genova. È il compagno di Michela Murgia, la famosa scrittrice che recentemente ha parlato della sua malattia. “Il matrimonio è necessario, lo Stato alla fine vorrà un nome legale che prenda le decisioni” ha dichiarato la donna, facendo comprendere che il matrimonio è alle porte. I due si sono innamorati lavorando insieme a teatro. Dopo l’intervista rivelatrice che Michela Murgia ha rilasciato ad Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, sono emersi anche diversi aspetti della sua vita privata, oltre al racconto del tumore che l’ha colpita. Si è parlato anche di un possibile, e molto vicino, matrimonio. Il suo compagno è Lorenzo Terenzi, un attore, musicista e regista diplomato al Teatro Stabile di Genova.

“Sposo un uomo, ma poteva anche essere una donna” ha voluto precisare Michela Murgia, sottolineando il suo modo di vivere i legami affettivi, che basa soprattutto “sulla certezza che l’essersi casa l’un l’altro, resta l’unico indirizzo sicuro”. I due hanno un’affinità emotiva davvero molto forte ed è per questo che la scrittrice ha scelto di volerlo al suo fianco. Si sono conosciuti nel 2017, a teatro, grazie allo spettacolo teatrale “Quasi grazia” in cui lui era assistente alla regia mentre la scrittrice interpretava la protagonista, ovvero Grazia Deledda.

Lorenzo Terenzi, marito di Michela Murgia: la carriera

Lorenzo Terenzi è un attore, un regista, un autore e un musicista. È stato assistente alla regia di Veronica Cruciani nello spettacolo teatrale Quasi grazia, di Marcello Fois, in cui Michela Murgia ha interpretato il ruolo di Grazia Deledda. Si tratta di uno spettacolo andato in scena nel 2017, in cui i due si sono conosciuti e legati sentimentalmente. Lorenzo Terenzi ha anche lavorato con Gabriele Lavia, recitando ne “I giganti della montagna”, “Il sogno di un uomo ridicolo”, “L’uomo dal fiore in bocca”, “Sei personaggi in cerca d’autore” e “Vita di Galileo”. Ha lavorato anche nel mondo del cinema, interpretando il ruolo di Manuel Zicarelli in “Ho bisogno di Te”. Prima ancora aveva lavorato a “Il colore nascosto delle cose” di Stefano Soldini, “La Camera”, e “Il guardiano”. Ha anche lavorato nel mondo della televisione e della pubblicità. Fa parte di quella che Michela Murgia definisce la sua famiglia queer. Una famiglia particolare, che comprende tutte le persone che ama, tra amici, parenti e anche colleghi, indistintamente. La scrittrice ha acquistato una casa con 10 letti per poter avere accanto i suoi familiari speciali durante il difficile percorso che deve affrontare. Lorenzo Terenzi è una delle persone più importanti per lei in questo momento, pronto a starle accanto in ogni passo che deve affrontare, come sta già dimostrando in questo periodo.