È mistero sugli orecchini “macchiati di sangue” indossati da Meghan Markle. Le virgolette sono d’obbligo, in quanto i precitati gioielli sarebbero un regalo dal principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman. Le testate britanniche, tra cui il Daily Mail, hanno reso noti diversi retroscena sull’ex interprete di Suits.

Pare che nel corso di un tour in Australia nel 2018, Harry e Meghan si sarebbero intrattenuti con la folla che li aspettava. In quell’occasione, la duchessa di Sussex, dopo aver stretto la mano alle persone lì presenti, avrebbe detto: “Non posso credere di non essere pagata per questo”.

Meghan Markle: controversia sugli orecchini

Valentine Low è corrispondente reale del Times. Low è autrice di un libro: “Gente di Corte: il potere nascosto dietro la Corona”.

La scrittrice racconta che nel corso di un pranzo alle Fiji Meghan Markle indossò gli orecchini che le furono regalati da Mohammed Bin Salman proprio nel periodo in cui il principe era balzato agli onori delle cronache per l’omicidio di Jamal Khashoggi. Come tuttavia precisa The Italian Times, i legali della duchessa hanno spiegato che Meghan non conoscesse la provenienza di tali preziosi.

La Royal Family avrebbe voluto aiutare Meghan

Un’altra curiosità riguardo a Meghan Markle è il suo presunto incontro con il segretario privato di William, Miguel Head, prima del matrimonio con Harry. Head in quell’occasione disse all’oramai ex attrice che il Palazzo avrebbe fatto tutto il possibile per aiutarla. Poiché Meghan aveva già chiarito che non desiderava continuare la sua carriera di attrice, i due parlarono delle attività che lei avrebbe potuto svolgere una volta entrata nella famiglia reale britannica e di un possibile lavoro nel settore della beneficenza.