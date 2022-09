Non sarebbe stato né giusto né appropriato che arrivasse in un momento così triste, è vero: Carlo ha chiesto a Harry di non portare Meghan a Balmoral

Sono in molti i media britannici a confermarlo: sì, è vero, Carlo III d’Inghilterra ha chiesto a Harry di non portare Meghan a Balmoral. In questo modo, secondo quella lettura, il sovrano ha voluto evitare che la Markle “gettasse scompiglio” in un momento cruciale come quello del decesso di Elisabetta II.

Non solo il dramma familiare della Royal Family dunque, ma anche l’ennesima situazione imbarazzante che ha dovuto gestire la “Firm”, come la chiamava Filippo d’Edimburgo.

Carlo ha chiesto a Harry di non portare Meghan

E di quel piccolo dramma domestico ne hanno scritto e trattato media come il Sun, poi il Telegraph, a loro volta citati dal DailyMail. A svelare i retroscena come al solito gli insider, che fra Buckingham Palace e gli spot chiave della monarchia inglese non mancano mai.

E tutti hanno narrato di una cordiale ma fermissima telefonata di Carlo a Harry nella quale il Re avrebbe “espressamente chiesto al figlio di non portare con sé al castello di Balmoral la moglie Meghan Markle”.

La fonte: “Gli ha detto che non era appropriato”

In quel momento Harry era a Frogmore Cottage. La fonte del Sun ha detto: “Carlo ha detto a Harry che non era giusto o appropriato che Meghan fosse a Balmoral in un momento così triste“.

E ancora: “Gli è stato fatto notare che Kate non sarebbe andata e che la situazione prevedeva solo i familiari più stretti. Carlo ha detto molto, molto chiaramente, che Meghan non sarebbe stata la benvenuta“.