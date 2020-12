Melissa Satta sembra aver dimenticato Boateng con Matteo Rivetti, figlio di Carlo Rivetti, ex proprietario del brand di abbigliamento sportivo Stone Island venduto a dicembre 2020 a Moncler. I due si sono conosciuti la scorsa estate, grazie agli amici Renzo Rossi e Arianna Alessi, mentre la Satta era ancora in crisi con Boateng.

Chi è Matteo Rivetti

Matteo Rivetti, 34 anni, è il figlio dell’imprenditore Carlo Rivetti, ex proprietario della casa di moda Stone Island. Matteo Rivetti lavora nell’azienda di famiglia, la Stone Island, che a dicembre 2020 è stata acquisita dalla Moncler di Remo Ruffini alla cifra di 1,15 miliardi di euro che assicura ai Rivetti il posto come soci nella holding dell’azienda. L’amore tra Melissa Satta e Matteo Rivetti è nato per caso, come capita un po’ a tutti. I due sono andati a cena da amici in comune, Renzo Rossi e Arianna Alessi, mentre la Satta era ancora in crisi con Boateng. Da quella cena i due non sono più riusciti a staccarsi gli occhi di dosso.

La Satta in quel periodo era ancora in crisi con Boateng e la rottura tra i due non era ufficiale. Quindi pare abbiano pensato di tenere il loro rapporto segreto per i primi tempi. Ora sono venuti allo scoperto, però l’ex velina ha deciso di mettere dei paletti nella relazione con Rivetti in quanto ancora scossa dal matrimonio finito con Boateng e per questo motivo parte che Melissa abbia deciso di aspettare di ufficializzare la relazione con Matteo Rivetti a tutti. Melissa Satta per il momento ha deciso di non pubblicare foto con il suo nuovo compagno, almeno per adesso la loro relazione proseguirà nella loro intimità e non sbandierata ai quattro venti.

Curiosità su Matteo Rivetti

Tutta la famiglia Rivetti è appassionata di calcio e Matteo tifa Inter come il papà Carlo

Ha un fratello di nome Mattia

Sul suo instagram ci sono molte foto di sport, che sembra essere un rifugio dalla quotidianità per Matteo

Sul braccio ha un tatuaggio con lo stemma dell’Inter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Rivetti (@teo_rivetti)

Melissa Satta e Boateng motivi rottura

La relazione con Boateng è tutt’altra storia. Se è finita tra i due è per volontà di Melissa che non riusciva a dimenticare il presunto tradimento del calciatore e quindi ha iniziato a dubitare del sentimento verso suo marito. Ovviamente sembra che i due abbiano deciso di ufficializzare la loro separazione dopo la scoperta della nuova relazione di Melissa con Matteo.