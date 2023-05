Figlia d’arte per eccellenza, una famiglia importante, una professione altrettanto di spessore. Lei è Martina Corgnati, classe 1963, volto noto nel mondo dell’arte. Che cosa sappiamo su di lei, sulla sua vita, sulla sua famiglia e sulla sua carriera? Andiamo alla scoperta della donna e apriamo le porte del suo mondo.

Martina Corgnati: una vita nell’arte e una famiglia importante

Martina Corgnati è nata a Torino il 6 ottobre 1963 sotto il segno della Bilancia e attualmente ha 60 anni. Il suo nome appartiene a una famiglia piuttosto importante. Sua madre, infatti, era la nota cantante Milva (scomparsa nel 2021), mentre suo padre, Maurizio Corgnati, era un noto regista e produttore cinematografico.

Martina Corgnati ha anche una sorellastra da parte di padre: il suo nome è Giuditta ed è nata il 2 ottobre 1973 e attualmente è cardiologa.

Appassionata da sempre di studi umanistici, Corgnati decide di iscriversi alla Facoltà di Lettere Moderne con specializzazione artistica. Segue una seconda laurea in Storia, entrambe conseguite presso l’Università Statale di Milano.

Un mondo, quello dell’arte e degli studi storico-letterari, che da sempre la affascina e la coinvolge. Con il tempo è diventata anche docente universitaria ed è anche autrice nota di moltissime monografie su vari artisti contemporanei come Longobardi, Pinot Gallizio, Enrico Baj e tanti altri.

Ad affascinarla è l’arte tutta, anche quella medievale, per la quale ha tenuto anche diverse conferenze sia in Italia, sia all’estero.

È considerata una delle principali storiche dell’arte e critiche dell’arte italiane e il suo nome è molto conosciuto e apprezzato.

Il 9 febbraio 2018, durante una delle serate del 68° Festival di Sanremo (la quarta, per la precisione), Martina Corgnati è salita sul palco facendo le veci di sua madre Milva. In quell’occasione, infatti, ha ritirato il Premio “Città di Sanremo” alla carriera, assegnato alla cantante in seguito a diverse polemiche.

Attualmente Corgnati insegna Storia dell’Arte Contemporanea e Fenomenologia delle Arti Contemporanee presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo. Una carriera brillante e ricca di passione a non finire: Martina Corgnati e l’arte sono un’unica cosa.

Il 18 aprile 2023 la critica d’arte ha pubblicato un’autobiografia della madre, intitolata Milva – l’ultima diva, edito da La nave di Teseo per un totale di 256 pagine.

La vita privata di Martina Corgnati

La critica e storica dell’arte Corgnati è l’attuale compagna di Ugo Volli, semiologo, giornalista, saggista e docente universitario. L’uomo è nato a Trieste nel 1948 ma attualmente risiede a Milano e ha anche due figli, entrambi nati da un precedente matrimonio terminato con il divorzio. Uomo conosciuto e importante volto del mondo letterario e giornalistico, è stato anche lui critico (ma di teatro) del quotidiano La Repubblica.

Martina Corgnati non ha figli e vive la sua relazione con Volli in grande serenità, dedicandosi alla sua professione e alla sua grande passione. Sulla restante vita privata di Corgnati non si hanno particolari informazioni e i social, in questo, non aiutano. La donna, infatti, non appare da nessuna parte online; non ha né Facebook, né Instagram.