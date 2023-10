Per colpa di un infortunio durante le prove Maria Teresa Ruta non ci sarà alla prossima puntata del programma televisivo “Tale e Quale Show“. Chi ci sarà al suo posto? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Maria Teresa Ruta assenta a “Tale e Quale Show” per un infortunio: chi la sostituirà?

La conduttrice televisiva, giornalista e scrittrice italiana Maria Teresa Ruta non sarà presente alla quinta puntata del programma televisivo condotto da Carlo Conti su Rai 1 “Tale e Quale Show“. Durante le prove del programma la Ruta è stata vittima di un infortunio, avrebbe infatti riportato una frattura alle costole che la porterà a diversi giorni di stop. Al suo posto Carlo Conti ha deciso di far salire sul palco la figlia, ovvero Guenda Goria. Questo è quanto si legge su Tv Blog: “cattive notizie per Maria Teresa Ruta. Da quanto apprendiamo la nota conduttrice televisiva ha subito un piccolo infortunio. Per fortuna niente di grave, ma pare che l’ex conduttrice della Domenica Sportiva sia stata vittima di una frattura durante la preparazione della sua prossima esibizione nello show del venerdì sera su Rai 1. Nello specifico pare che Maria Teresa Ruta si sia rotta una costola. Questa cosa le impedisce di sostenere la prova nella quinta puntata di Tale e Quale Show, in cui doveva imitare Elettra Lamborghini. la notizia dell’ultimo minuto è dunque che Maria Teresa Ruta non prenderà parte alla prossima puntata dello show del venerdì sera della prima rete della Rai. Ci si augura che lo stop forzato di Maria Teresa sia solo per una settimana. Ma chi prenderà il posto nella puntata di venerdì di Tale e Quale Show? Secondo quanto apprendiamo la soluzione si troverà in famiglia. Maria Teresa Ruta sarà sostituita dalla figlia Guenda Goria.”

Non abbiamo ancora la conferma ufficiale ma, dalle storie postate su Instagram di Guenda Goria, si vede la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria partire per una metà ignota, per poi svelare poco dopo di trovarsi in compagnia di Alex Belli, uno dei concorrenti dello show, e alla moglie Delia Duran.

La quinta puntata di “Tale e Quale Show”

Venerdì prossimo, 20 ottobre 2023, andrà in onda in prima serata su Rai 1 la quinta puntata del programma televisivo “Tale e Quale Show“, condotto da Carlo Conti. Come abbiamo appena visto, Maria Teresa Ruta non parteciperà a questa puntata per colpa di un infortunio durante le prove. Al suo posto la figlia Guenda Goria. Ma, vediamo adesso nel dettaglio quelle che sono le esibizioni in programma:

Guenda Goria : Elettra Lamborghini

: Elettra Lamborghini Alex Belli : Mr. Rain

: Mr. Rain Ilaria Mongiovì: Shakira

Shakira Scialpi : Nick (Cugini di Campagna)

: Nick (Cugini di Campagna) Paolantoni e Cirilli: i Village People

i Village People Lorenzo Licitra: Alex Baroni

Alex Baroni Pamela Prati: Renato Zero

Renato Zero Jasmine Rotolo : Rihanna

: Rihanna Jo Squillo: Annie Lennox

Annie Lennox Luca Gaudiano: Hozier

Hozier Ginevra Lamborghini: Elodie

Appuntamento quindi per venerdì sera su Rai 1 per vedere tutte queste esibizioni che promettono risate ed emozioni.

