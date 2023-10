Maria Francisca Braganza ha sfoggiato due abiti da sposa davvero chic, già visti prima, per il suo matrimonio royal incantevole. L’unica figlia dei Duchi di Braganza si è sposata con l’avvocato Duarte de Sousa Araujo Martins.

Maria Francisca di Braganza, matrimonio royal: due abiti da sposa conosciuti per la Duchessa

Maria Francisca di Braganza, Duchessa di Boimbra, ha sfoggiato due meravigliosi abiti da sposa nel giorno del suo matrimonio con l’avvocato Duarte de Sousa Araujo Martins, che è stato celebrato il 7 ottobre. Per il primo matrimonio reale portoghese celebrato in oltre 25 anni, la sposa ha scelto una coppia di vestiti bianchi, indossati uno la mattina per la cerimonia presso la Basilica del Palazzo Nazionale di Manfra di Lisbona e uno per il pomeriggio e la sera in occasione del ricevimento, alla presenza di 400 invitati, che è stato organizzato a Sintra, nella residenza dei genitori di lei, il Duca e la Duchessa Braganza. Maria Francisca di Braganza è apparsa davvero raggiante al braccio del padre, Duarte Pio de Braganza, e poi dello sposo, anche lui molto elegante con pantaloni gessati, gilet color crema, giacca smoking scura e cravatta azzurra.

I due abiti da sposa di Maria Francisca di Braganza

L’Infanta ha indossato come primo abito un vestito avorio realizzato dalla stilista Luzia do Nascimento, con uno scollo a V molto sofisticato e le maniche lunghe. La gonna presentava un lungo strascico. Un capo in mikado di seta che nel design è stato ispirato dall’abito da sposa che la madre di Maria Francisca, Isabel de Braganza, ha indossato al suo matrimonio nel 1995. La silhouette ricorda anche un altro celebre abito da sposa, ovvero quello di Letizia di Spagna. Maria Francisca di Braganza ha indossato anche una storica tiara composta da 800 diamanti, montatura in oro e argento, con motivi di gigli e diverse file di collane di diamanti. Un diadema creato nel 1887 dai gioielli ufficiali della famiglia reale portoghese, Leitão & Irmão, su richiesta del re Luigi I per la nuora Amelia d’Orleans, che sarebbe stata l’ultima regina del Portogallo per il suo matrimonio con Principe Carlo. Anche il bracciale di zaffiri e diamanti è appartenuto ad Amelia mentre gli orecchini sono stati un prestito della madre, indossato per sposare il Duca di Braganza nel Monastero Jeronimos. Il secondo abito da sposa scelto è un capo dallo stile minimalista, più rilassato del primo, smanicato e con scollo all’americana pieno di strass. L’abito è già stato visto perché ricorda moltissimo quello indossato per il suo matrimonio da Meghan Markle, secondo abito firmato Stella McCartney, scelto dalla moglie di Harry per il ricevimento. Maria Francisca ha scelto degli abiti davvero incantevoli, ma entrambi in qualche modo già visti, che non hanno stupito abbastanza rispetto agli altri matrimoni royal.

