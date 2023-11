Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti non si nascondono più. Durante la festa di compleanno del divo del cinema, la coppia si è lasciata andare tra baci appassionati e abbracci affettuosi.

Leonardo DiCaprio compie 49 anni: il compleanno con un parterre di celebrità e la fidanzata Vittoria Ceretti

In occasione dell’ultimo compleanno prima dei 50, Leonardo DiCaprio ha deciso di fare le cose in grande. I festeggiamenti sono iniziati sabato 11 novembre nel celebre ristorante italiano Giorgio Baldi a Santa Monica, Los Angeles. Una cena intima con gli affetti più stretti dell’attore. Per poi proseguire con la serata di domenica 12 novembre ed entrare nel vivo della festa. LeonardoDiCaprio ha affittato una maxi villa a Beverly Hills organizzando un party privato e super esclusivo. Un evento a dir poco stellare, coronato dalla presenza di numerose celebrità. La lista è davvero lunga: Jay-Z e Beyoncé, Snoop Dogg, Tobey Maguire, Taika Waititi, Rita Ora, Axl Rose e Lil Wayne. E poi Lady Gaga, Channing Tatum, Zoe Kratitz, Olivia Wilde, Kim Kardashian, Chris Rock, Al Pacino, Noor Alfallah, Scott Eastwood, Charlotte D’Alessio, Casey Affleck, Caylee Cowan, Salma Hayek, Sara Gilbert e Kevin Connolly. Presenti anche Corey Gamble, Luka Sabbat, Harry Jowsey, Frankie Delgado, Soleil Moon Frye, Lukas Haas, Beck, Zoe Saldana e tantissimi altri. Tuttavia, ad aver attirato l’attenzione è stato un ospite speciale, ovvero la giovane modella Vittoria Ceretti, nonché fidanzata di Leonardo DiCaprio.

Leonardo DiCaprio: l’attore festeggia il compleanno con Vittoria Ceretti

Un compleanno pieno di celebrità, ma anche pieno d’amore. Leonardo DiCaprio e la fidanzata Vittoria Ceretti hanno trascorso tutta la serata insieme. Durante la festa hanno cantato, ballato, tra baci e abbracci. A confermalo anche un amico della coppia, che alla rivista statunitense People ha raccontato: “Si sono abbracciati e baciati per tutta la notte“. Nonostante il suo turbolento passato sentimentale, l’attore sembrerebbe aver finalmente ritrovato serenità e stabilità al fianco della giovane modella. Secondo quanto riportano alcuni tabloid, infatti, Vittoria Ceretti avrebbe tutte le qualità che il divo cerca in un partner. I due starebbero insieme dai primi di agosto ma la scintilla sarebbe scattata a maggio 2023, durante il Festival del Cinema di Cannes. Un’amore nato da poco ma che sembrerebbe avere tutte le carte in regola per crescere ogni giorno di più. Sarà la volta buona per il divo del cinema? Solo il tempo potrà dircelo!

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Belen Rodriguez si sposa con Elio Lorenzoni? Spunta l’anello di fidanzamento | DonneMagazine.it

Ema Stokholma e il fidanzato Angelo Madonia si sono lasciati: la confessione shock | DonneMagazine.it