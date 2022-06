Belen Rodriguez, tramite il suo profilo Instagram, ha presentato la tata dei suoi figli. Si chiama Lulù ed è al suo fianco da ben 12 anni, addirittura da prima che nascesse il primogenito Santiago.

Belen Rodriguez presenta la tata dei suoi figli

Con una serie di Instagram Stories, Belen Rodriguez ha presentato ai fan la tata dei suoi figli. La donna, stando a quanto raccontato dalla showgirl argentina, è entrata nella sua vita 12 anni fa, prima che nascesse Santiago. Fino a quando non è venuto alla luce il bambino, la tata ha vestito i panni di semplice collaboratrice domestica. Poi, con l’arrivo di Santi, i suoi compiti si sono estesi.

La tata di Belen di chiama Lulù

Belen, a didascalia di una foto che la ritrae con Lulù e la secondogenita Luna Marì, ha scritto:

“Lei è Lulù, che mi accompagna da 12 anni all’incirca nella vita. Continua a chiamarmi Miss Belen contro il mio volere, ma per lei è una forma di rispetto. Grazie per la cura che ti prendi di me e dei miei figli”.

La tata dei figli di Belen ha uno sguardo molto dolce. Probabilmente si è affezionata ai bambini, Santiago in primis, come se fossero suoi figli.

Belen: la tata è fondamentale

Per una donna impegnata come Belen, la tata è fondamentale. La signora Lulù si è occupata benissimo di Santiago e quando è arrivata Luna Marì si è presa cura di lei allo stesso modo. Molto probabilmente, la donna è parecchio affezionata anche alla Rodriguez, altrimenti il loro rapporto lavorativo non durerebbe da ben 12 anni.