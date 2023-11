Kasia Smutniak ha parlato della casa che aveva comprato assieme a Pietro Taricone. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, cosa ha detto l’attrice e modella polacca.

Kasia Smutniak: “Ho tenuto la casa che avevo comprato con Pietro Taricone”

Sono passati ormai tredici anni dalla scomparsa di Pietro Taricone, l’ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello è morto infatti in un tragico incidente con il paracadute nel 2010. Taricone era legato all’attrice e modella polacca Kasia Smutniak, dalla quale ha avuto una figlia, Sophie, che oggi ha 18 anni. Durante una intervista a The Hollywood Reporter, la Smutniak è tornata a parlare della casa di campagna che aveva comprato assieme a Pietro, casa che la donna ha deciso di tenere, in quanto legata a molti ricordi felici. Ecco le parole di Kasia Smutniak: “eravamo piccoli, Pietro ed io. Pietro è il padre di Sophie. Eravamo molto felici. Abbiamo fatto un mutuo, siamo andati in campagna, abbiamo preso gli animali, piantato gli alberi. Eravamo ragazzi, avevamo l’ingenuità di chi pensa di sapere che cos’è la vita. I nostri anni di luce. Poi quando Pietro non c’è stato più l’ho tenuta., la casa. È il passato, le radici, il presente, ora sono in pace, il futuro, gli alberi crescono. I figli se vorranno resteranno, li avranno sempre un posto.” Un posto quindi a cui Kasia è molto legata, una casa nella quale ha vissuto tanti bei momenti insieme a Pietro Taricone e che considera quindi come una casa di famiglia.

Kasia Smutniak e il matrimonio con Domenico Procacci

Nell’estate del 2011, Kasia Smutniak ha iniziato una relazione con il produttore cinematografico, editore, produttore discografico e imprenditore pugliese Domenico Procacci. Nel 2014 la coppia ha avuto un figlio, Leone, che oggi ha 9 anni, mentre nel 2019 hanno deciso di sposarsi. Il matrimonio è stato celebrato alla presenza di amici e familiari da Sandro Veronesi. Il testimone di Kasia è stato il regista Ferzan Ozpetek. Attualmente Kasia e Domenico vivono a Roma, precisamente nel quartiere Coppedè. A proposito di Roma e del quartiere in cui vive, queste sono state le parole di Kasia Smutniak sempre durante l’intervista ad The Hollywood Reporter, in occasione del suo debutto alla regia con “Mur“, un film che racconta la storia della galleria tra Polonia e Bielorussia: “Non so se sono la persona giusta a parlare di Roma. Ci vivo, è vero, da più di vent’anni ma non appartengo a questa città. In realtà non appartengo a nessun posto. Quando proprio devo dirlo, quando insistono, rispondo: sono di Varsavia. Il quartiere Coppedé è molto bello, ma la verità è che siamo venuti a stare qui perché è vicino all’ufficio di Domenico. Neppure mio marito appartiene a Roma. È di Bari. Poi stiamo benissimo qui, è come un piccolo borgo. Ogni quartiere in questa città diventa un paese, finisci per vivere in quattro strade. Sei di quel quartiere, non di Roma”.

