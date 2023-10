Kasia Smutniak in diverse occasioni nel corso degli anni ha parlato della sua malattia. L’attrice ha colto l’occasione di presentare il nuovo amico a quattro zampe per lanciare un nuovo messaggio di body positivity che ha colpito tutti. La sensibilità della donna è emersa spesso quando si tratta di questi argomenti.

Che malattia ha Kasia Smutniak alla pelle? Il messaggio di body positivity

Kasia Smutniak ha parlato della sua malattia in diverse occasioni nel corso del tempo, durante varie interviste e anche sui social network. La donna soffre di vitiligine e ha sempre cercato di sensibilizzare le persone su questo importante argomento. Recentemente, ha colto l’occasione di presentare il suo nuovo amico a quattro zampe per lanciare un nuovo messaggio di body positivity, che non è passato inosservato ed è piaciuto a tutti. L’attrice non ha avuto alcun dubbio quando si è trattato di scegliere il suo nuovo cagnolino. Ha voluto prendere quello che secondo lei le somigliava di più e soprattutto la rappresentava. Chi ha un animale in casa lo sa bene che la somiglianza con il padrone diventa inevitabile, così come la sintonia. Kasia Smutniak ha presentato il suo nuovo amico sui social network. Si tratta di un cucciolo di bassotto arlecchino, con un musetto davvero dolcissimo, di cui è impossibile non innamorarsi. Il segno che lo caratterizza, però, è il pelo maculato, con macchioline più scure sul manto marrone chiaro. Non è un caso che l’attrice abbia scelto proprio lui, sottolineando la loro somiglianza. La donna, infatti, soffre di vitiligine e non ha mai perso occasione di lanciare messaggi positivi nei confronti di tutti coloro che ne soffrono come lei.

Kasia Smutniak, il nuovo amico a quattro zampe e il messaggio sulla malattia

Kasia Smutniak ha scelto questo cucciolo proprio per via del suo pelo maculato, che ricorda proprio la malattia di cui soffre. “Abbiamo cose in comune” ha scritto l’attrice, ex compagna di Pietro Taricone e ora legata a Domenico Procacci. Il suo riferimento è legato alla vitiligine, malattia della pelle con la quale la star convive da diverso tempo e ha deciso di raccontare e mostrare sempre sul suo profilo andando contro ogni pregiudizio e ogni tabù, proprio per sensibilizzare sull’argomento. Nelle foto condivise con il nuovo cucciolo di casa, Kasia Smutniak ha messo in primo piano anche le sue mani, che mostrano i segni evidenti di questa malattia della pelle. Le chiazze chiare si alternano e si mescolano con quelle scure, proprio come accade sul pelo del bassotto arlecchino che è stato ufficialmente presentato ai follower. L’attrice ha mostrato anche i segni sul volto, mentre stringe il cagnolino che è diventato un vero testimonial della vitiligine. Non è la prima volta che Kasia Smutniak parla della sua malattia, mostrando i segni e diffondendo il messaggio di body positivity. “Voglio rispetto per i segni sul mio viso” ha dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera.

