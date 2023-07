Il beachwear e i costumi perfetti per la spiaggia

Per trovare il beachwear perfetto, è essenziale tenere conto della propria personalità. Ogni donna merita di sentirsi sicura di sé sulla spiaggia. I costumi perfetti per la spiaggia

Quando le temperature si alzano e l’estate arriva, si sente crescere anche l’esigenza di andare al mare o in piscina, per rinfrescarsi e uscire dal tran-tran di tutti i giorni. È questo il momento per prenotare la propria vacanza in qualche località tropicale o anche solo trascorrere qualche week-end in spiaggia in una delle splendide località del nostro territorio. In tutte queste circostanze è necessario procurarsi i giusti capi d’abbigliamento da sfoggiare, come abiti da mare e vestiti lunghi e freschi, realizzati con tessuti di qualità, resistenti e ideali per sentirsi sempre a proprio agio, anche in spiaggia.

Il beachwear è senza dubbio quella tipologia di capo di abbigliamento più adatto a questa circostanza. Tra bikini, costumi interi e copricostume, la scelta è davvero ampia e la possibilità di poter giocare con fantasie e abbinamenti originali si può estendere all’infinito.

Dalle Maison d’alta moda fino a quelle più commerciali, sono molte le aziende che propongono, ogni anno, collezioni sempre aggiornate e di tendenza, come quella dei costumi da donna ETRO, caratterizzati da creatività e versatilità. Ma come orientarsi nella scelta e quali sono i capi che più si adattano allo stile da spiaggia?

I bikini

I bikini sono senza dubbio una delle tipologie di costumi da bagno più diffusa e utilizzata. Una vera e propria icona di stile che la moda e le tendenze hanno mostrato in svariati modi e con livelli diversi di copertura. Questa tipologia di costume, infatti, è formata da una parte superiore e un fondo che possono assumere forme e modelli diversi, in base allo stile della persona e alla conformazione del suo corpo. Si può scegliere tra bikini a fascia o a triangolo, ma anche a bretelle con coppa imbottita. Gli slip, poi, possono essere sgambati o più comodi, a vita alta o bassa. Questa tipologia di costume è senza dubbio quella che esalta maggiormente la femminilità e le curve del proprio corpo e permette di muoversi con maggiore libertà.

Anche su fantasie e colori, le case di moda non si sono risparmiate. Accanto a quelli in tinta unita, si possono trovare bikini Paisley o con fantasie tropicali, floreali e audaci, ma anche fantasie più sobrie per uno stile più elegante e sofisticato.

I tankini

Non molti conoscono questa tipologia di costume da bagno, che sembra quasi una via di mezzo tra bikini e costume intero e che sta avendo particolare successo in questi anni. Il tankini è composto da un top, decisamente più coprente rispetto al reggiseno di un bikini e uno slip più avvolgente. Per chi non ama o non si sente a proprio agio col bikini, questo rappresenta senza dubbio un buon compromesso per non rinunciare a comodità e femminilità.

Costume intero

I costumi da bagno interi sono probabilmente quelli più iconici e rappresentativi della moda in spiaggia. Impiegati dalle donne sin dai tempi più lontani è la versione più coprente di costume da bagno. Anche questi possono essere declinati in più modelli, con bretelle, monospalla, monokini, che coprono tipicamente l’addome lasciando libere spalle e schiena. Anche in questo senso c’è solo l’imbarazzo della scelta tra fantasie e colori da abbinare in base al proprio stile e desiderio di comfort.

Il copricostume

Oltre ai costumi da bagno, in spiaggia si può voler sfoggiare una mise adeguata anche fuori acqua o quando non si è sdraiati sul lettino a prendere il sole. Ecco che entra in gioco il beachwear, il copricostume perfetto per andare in giro nelle località di mare, per un aperitivo in spiaggia o persino per una festa al tramonto.

Pantaloni ampi in tessuti leggerissimi, ma anche chemisier floreali, con fantasie che richiamano il mare o mini abiti in pizzo, che sembrano ricamati all’uncinetto, per restituire un effetto vedo non vedo molto sensuale. Dal comune pareo fino al caftano, di modelli e idee da indossare sopra il costume ce ne sono in grande quantità e per tutti i gusti.

Come scegliere il beachwear più adatto

Per trovare il beachwear perfetto, è essenziale tenere conto della propria personalità e delle proprie preferenze. Ogni donna è unica e merita di sentirsi a proprio agio e sicura di sé sulla spiaggia: che si scelga un bikini audace o un costume da bagno più coprente, l’importante è indossare ciò che fa sentire belle e sicure di sé stesse.