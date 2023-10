Perché tutti parlano di Massimiliano Varrese? Negli ultimi giorni il concorrente del Grande Fratello è finito al centro della bufera dopo essere stato accusato di maschilismo. Ma scopriamo insieme tutte le motivazioni.

Grande Fratello, Massimiliano Varrese accusato di maschilismo

Classe 1976, Massimiliano Varrese è un noto ballerino e attore italiano. Nel corso della sua carriera ha preso parte a numerosi videoclip musicali, spettacoli teatrali, serie televisive e film. Dopo una breve pausa dal mondo dello spettacolo, l’attore ha deciso di ritornare in televisione prendendo parte alla diciassettesima edizione del Grande Fratello. Tuttavia, la sua partecipazione non sta andando per il meglio. Recentemente, infatti, l’attore si è ritrovato nel mirino delle critiche a causa di alcuni suoi comportamenti che non sono passati inosservati al pubblico. Battute, commenti, atteggiamenti che l’hanno portato a essere accusato dal web come un maschilista. In particolar modo nei confronti della concorrente Beatrice Luzzi, alla quale più volte si è riferito utilizzando termini poco adatti come “vedova nera”, “ridicola”, “serpe”.

Grande Fratello, Massimiliano Varrese al centro della bufera: le accuse di maschilismo

Parole molto dure che hanno generato una serie di polemiche anche verso Valentina Melis, ex moglie dell’attore e madre di sua figlia, nonché attivista femminista che da tempo si batte per i diritti delle donne. Numerosi utenti del web, visto il suo precedente legame con Massimiliano Varrese, hanno criticato la donna mettendo in dubbio il suo impegno contro la violenza sulle donne: “Il tuo esempio di frequentazione di Varrese non ha aiutato la causa“. Valentina Melis non ha esitato a rispondere, sottolineando il fatto di non essere responsabile delle azioni del suo ex marito. Ma gli utenti del web hanno continuato, domandandosi come una persona così attiva nella violenza contro le donne possa aver frequentato un uomo come Massimiliano Varrese. A questo punto, stanca dei continui commenti, l’ex moglie dell’attore ha rotto il silenzio ed ha scritto, “Credo sia lampante il perché ci siamo separati“. Una risposta che non lascia spazio ad alcun dubbio. Tuttavia, Massimiliano Varrese non ha ancora avuto la possibilità di difendersi. Al momento è all’oscuro di quello che sta succedendo al di fuori della casa. Non è a conoscenza delle accuse di maschilismo nei suoi confronti, né tanto meno delle parole della sua ex moglie. Alfonso Signorini deciderà di comunicargli tutta la spiacevole situazione? Non ci resta che aspettare per scoprirlo. Il prossimo appuntamento con il Grande Fratello è previsto per oggi, giovedì 12 settembre, in prima serata su Canale 5.

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Giselda Torresan: chi è l’ex fidanzato che le ha spezzato il cuore? | DonneMagazine.it

10 cose che non dovresti mai accettare in una relazione | DonneMagazine.it