Maria Teresa Ruta ha parlato delle condizioni di salute della figlia Guenda Goria. La ragazza, negli ultimi giorni, ha subito due interventi d’urgenza, necessari a causa di una gravidanza extrauterina. Come sta la fidanzata di Mirko Gancitano?

Guenda Goria in ospedale

Giorni difficili per Guenda Goria, ricoverata presso la Clinica Mangiagalli di Milano. Tutto è iniziato quando la giovane, mentre si trovava in un bar della città meneghina, ha iniziato ad accusare forti dolori all’addome. In un primo momento, soffrendo da anni di endometriosi, non ha dato troppo peso alla cosa. Quando ha perso i sensi, però, è stato necessario l’intervento dell’ambulanza. Trasportata in nosocomio, Guenda ha scoperto di avere avuto una gravidanza extrauterina.

E’ stata operata d’urgenza, ma poco dopo è stata male nuovamente. Finita ancora una volta sotto i ferri, alla Goria è stata asportata una tuba.

Le parole di Guenda Goria

Via Instagram, Guenda ha raccontato:

“Avrei voluto darvi buone notizie ma la verità è che mi hanno portato di nuovo al pronto soccorso stanotte, sono stata malissimo, avevo dei dolori indescrivibili. Credo di aver avuto delle complicazioni, mi dicono che si sia rotta una tuba, che si sia formato un coagulo di sangue. Credo che mi opereranno e la toglieranno perché ormai è compromessa. Sono tanto stanca, anche perché chi come me soffre di endometriosi sa che deve convivere con il dolore, è veramente un calvario”.

Dopo il secondo intervento, Guenda è tornata sui social e, seppure provata, ha sottolineato che tutto sta andando per il meglio.

Maria Teresa Ruta parla di Guenda: come sta?

A parlare è stata anche la mamma Maria Teresa Ruta. Via Instagram, a didascalia di una serie di scatti che ritraggono la figlia, ha scritto:

“Ora lo possiamo dire… è andato tutto bene… grazie davvero a tutti. L’elenco sarebbe davvero lunghissimo: medici, infermieri, os. Ho pregato e pensato alla precarietà. La separazione insegna ai figli che le relazioni possono essere fragili ma solo le relazioni fra i 2 coniugi. I figli e il loro benessere restano il nostro impegno La ricetta non è facile… Vi vengono in mente altri ingredienti? 1 Comunicare 2 Dialogare 3 Mantenere le proprie responsabilità 4 Non screditare l’altro genitore 5 Rimanere leali nei confronti dell’altro genitore 6 Prendere insieme le decisioni importanti 7 Attenzione e rispetto ai nuovi partner”.

Guenda, quindi, è fuori pericolo e la sua famiglia e quanti le vogliono bene possono tirare un sospiro di sollievo.