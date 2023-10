Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono le 10 gonne di pelle di tendenza per l’inverno 2023 da comprare subito a meno di 75 euro.

Tendenza moda inverno 2023: le gonne di pelle

Uno dei capi must have per le prossime stagioni fredde è senza alcun dubbio la gonna in pelle, che sia mini, midi o lunga poco importa. Anche durante le ultime Fashion Week ne abbiamo viste diverse sulle varie passerelle, da New York, a Londra, da Milano a Parigi. Nere, marroni ma anche rosse e multicolor. L’imprenditrice e influencer Chiara Ferragni per esempio ne ha indossata una proprio di colore rosso. Le gonne in pelle mini sono ideali da indossare con un paio di stivali ai piedi, una camicia e un blazer. Quella midi perfetta invece con un maglione asimmetrico o oppure con una blusa. Quella lunga infine perfetta con una camicia. Ma vediamo adesso insieme quali sono le 10 gonne in pelle di tendenza da comprare a meno di 75 euro.

10 gonne di pelle tendenza moda inverno 2023 da comprare a meno di 75 euro

Vediamo adesso insieme quali sono le 10 gonne di pelle di tendenza per l’inverno 2023 da comprare a meno di 75 euro:

Stradivarius: qui potete trovare la mini gonna effetto pelle di colore nero con dettaglio incrociato e con bottoni metallici nella parte anteriore. Potete acquistare questa gonna al prezzo di 22,99 euro.

Zalando: qui potete trovare la gonna in pelle mini di colore marrone Pamela di Bubbleroom con cerniera al prezzo di 30,50 euro . Disponibile anche in colore nero.

qui potete trovare la gonna in pelle mini di colore marrone Pamela di Bubbleroom con cerniera al prezzo di . Disponibile anche in colore nero. Asos: qui potete trovare la mini gonna in pelle sintetica di colore bordeaux a vita alta e con chiusura con cerniera lampo sul retro. Questa gonna è ora in sconto a 15,50 invece di 33 euro.

qui potete trovare la mini gonna in pelle sintetica di colore bordeaux a vita alta e con chiusura con cerniera lampo sul retro. Questa gonna è ora in sconto a 15,50 invece di Zara : qui potete trovare la minigonna effetto pelle a vita alta nera con chiusura laterale con cerniera nascosta nella cintura e dettaglio di pieghe anteriori. Il costo 29,95 euro.

: qui potete trovare la minigonna effetto pelle a vita alta nera con chiusura laterale con cerniera nascosta nella cintura e dettaglio di pieghe anteriori. Il costo Mango: qui potete trovare la gonna a matita in similpelle midi nera o marrone al costo di 35,99 euro.

Zara: qui potete trovare anche al gonna midi effetto pelle di colore nero a vita alta con tasche anteriori e tasche applicate posteriori, orlo con spacco anteriore e chiusura frontale con cerniera e bottone. Potete acquistarla al costo di 29,95 euro.

qui potete trovare anche al gonna midi effetto pelle di colore nero a vita alta con tasche anteriori e tasche applicate posteriori, orlo con spacco anteriore e chiusura frontale con cerniera e bottone. Potete acquistarla al costo di Pull&Bear : qui potete trovale la gonna midi effetto pelle dritta con vita aderente di colore nero al prezzo di 29,99 euro.

: qui potete trovale la gonna midi effetto pelle dritta con vita aderente di colore nero al prezzo di Calliope : qui potete trovare la gonna midi effetto pelle di colore nero con fibbia al prezzo di 29,99 euro.

: qui potete trovare la gonna midi effetto pelle di colore nero con fibbia al prezzo di Amazon: qui potete trovare la gonna longuette di BriskyM in pelle PU a tubino con spacco sul retro di colore nero al prezzo di 24,49 euro.

qui potete trovare la gonna longuette di BriskyM in pelle PU a tubino con spacco sul retro di colore nero al prezzo di Zalando: qui potete trovare anche la gonna Herita a pieghe di colore nero con cerniera. La potete acquistare al prezzo di 64,90 euro.

Queste che abbiamo appena visto sono quindi 10 tra le gonne di tendenza dell’inverno 2023 in pelle o similpelle da acquistare subito spendendo meno di 75 euro.

GLI ARTICOLI PIU LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Le maglie da calcio delle squadre più famose tra le tendenze moda Autunno Inverno 2023/24

Autunno Inverno 2023/24, le tendenze moda: cosa dobbiamo indossare per essere trendy?