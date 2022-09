Giulia Torelli, classe 1987, è “maniaca” dell’organizzazione e ha fatto della sua passione un vero e proprio lavoro. Influencer e organizzatrice di armadi, è diventata molto famosa sui social, dove esercita la professione influencer.

Scopriamo qualcosa in più su di lei e sul suo lavoro.

Chi è l’influencer Giulia Torelli?

Giulia Torelli, 35 anni, è nata a Parma il 13 novembre 1987 sotto il segno dello Scorpione.

La sua passione per l’organizzazione arriva molto presto e la travolge completamente; quando ancora andava a scuola, infatti, era solita sistemare tutti i libri della biblioteca, catalogandone uno a uno e ordinandoli in modo impeccabile. Tuttò ciò che passava nelle mani di Giulia Torelli diveniva ordine, ma ciò rimase soltanto una passione per diverso tempo.

Dopo la maturità, Torelli frequenta l’università e si laurea in Economia, seguito da un anno di erasmus a Lione e dal conseguente trasferimento nella città di Milano, dove vive ancora adesso.

Prima di intraprendere la strada di influencer, Giulia Torelli ha lavorato come panettiera e come commessa in negozi di abbigliamento, ma la passione per i social non l’ha mai abbandonata. Ecco che allora decide di buttarsi nel profondo mare del digitale, dove comincia a lavorare come social media manager freelance per diverse aziende, dedicando il tempo libero alla gestione del suo blog Rock’n’Fiocc, dove pubblica quotidianamente ancora oggi contenuti di vario genere.

Il suo blog le fa prendere coscienza di una verità: volere realizzare qualcosa di suo e farne quindi un lavoro. Da questa rivelazione Torelli continua a lavorare al suo progetto e decide così di lasciare il lavoro e di creare il suo business online completamente con le sue mani. La passione che aveva da bambina e che non l’ha mai abbandonata la spingono verso la realizzazione del suo sogno: Giulia Torelli – in arte RockandFiocc – diventa influencer, specializzata nella gestione degli armadi e nella loro organizzazione perfetta, tant’è che una parte del suo servizio prevede la sua reale presenza a casa di chi ha bisogno di aiuto!

Accanto a ciò, Giulia Torelli porta avanti anche una rubrica radiofonica, Latt&Fiocc dove diffonde consigli di ogni genere a tutte le persone che la ascoltano.

Closet organizer e influencer (il suo profilo Instagram conta 214 mila follower), Giulia Torelli ha anche pubblicato un libro, La nuova te inizia dall’armadio, edito da Vallardi e pubblicato nel marzo 2021.

Grazie a Giulia Torelli i vostri armadi ritroveranno l’ordine perduto e tutto sarà organizzato nei minimi dettagli!

La vita privata di Giulia Torelli

Espansiva e anche molto spigliata, Giulia Torelli ha spesso raccontato la sua vita direttamente sui social. Sappiamo infatti che è cresciuta con il padre e con il fratello Filippo e che ha perso la mamma quando era piccola.

Attualmente è fidanzata con Beppe, uomo che ha conosciuto su Tinder nel 2017 e con il quale convive a Milano. Ha anche un cane che si chiama Pallino e che ama profondamente.

La polemica dopo le elezioni politiche del 25 settembre 2022

In seguito all’esito delle elezioni politiche del 25 settembre 2022, Giulia Torelli ha manifestato il suo dissenso attraverso diverse stories su Instagram. Torelli si è scagliata contro le persone anziane, criticandole e accusandole di essere le colpevoli della vittoria del centro destra e del partito di Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni:

[…]perché i vecchi hanno diritto di voto? Lo hanno già esercitato nella loro lunghissima vita, ma ora basta. Non sanno niente di quello che sta succedendo e quello che sanno, lo vedono al Tg. I vecchi non devono fare niente […]

Sono molte le persone che hanno mosso importanti critiche nei confronti dell’influencer che, dopo l’accaduto, non ha più pubblicato nulla sul suo profilo Instagram.