Giove retrogrado: cosa è cambiato per i segni zodiacali dal 4 settembre 2023? Scopriamolo insieme.

Giove retrogrado 2023: cosa significa?

Da ieri, 4 settembre 2023, il pianeta Giove ha iniziato il suo moto retrogrado che durerà fino al 23 novembre 2023. La retrogradazione di Giove avviene ogni 12 mesi e si tratta di un fenomeno che per l’astrologia ha un significato davvero molto profondo e influisce sulle nostre idee, sui nostri progetti e sulle nostre relazioni, invitandoci a riflettere a rivedere le nostre scelte. Il dialogo interiore diventa il protagonista e in questo periodo la voglia di fare è un poco affievolita. Ma vediamo adesso nel dettaglio cosa è cambiato dal 4 settembre per ogni segno zodiacale.

Giove retrogrado 2023: cos’è cambiato per i segni zodiacali dal 4 settembre?

Come abbiamo detto poc’anzi, il 4 settembre Giove ha iniziato il suo moto retrogrado che durerà fino al 23 settembre 2023. Vediamo adesso insieme nel dettaglio cosa è cambiato, dal 4 settembre, per tutti i segni zodiacali: