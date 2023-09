L'oroscopo per il segno del Cancro di settembre 2023: tante emozioni in arrivo

L’oroscopo per il segno del Cancro di settembre 2023: è in arrivo un mese pieno di emozioni! Se appartenete a questo segno zodiacale, o qualcuno che amate è del segno del Cancro, restate con noi fino alla fine di questo articolo: parleremo di cosa riservi questo mese ai nati Cancro, ma conosceremo meglio anche il suo carattere!

Per i nati sotto il segno del Cancro, subito dopo la Super Luna Blu in Pesci, del 31 agosto, è in arrivo una nuova stagione: un mese, quello di Settembre, che sarà davvero pieno di emozioni per i nati Cancro. Infatti, le stelle prevedono uno splendido cielo per questo segno zodiacale: settembre, per il Cancro, c’è un cielo pieno di belle vibrazioni. Non è certamente il momento di lamentarsi: è il caso, invece, di impegnarsi e rimboccarsi le maniche, per ricostruire ciò che in amore, o in famiglia, si è rotto o è stato danneggiato. In questo momento, di sicuro, è importante cambiare la propria prospettiva, per imparare anche a vivere con positiovità e ottimismo.

Belle emozioni e soprattutto soddisfazioni, anche sul lavoro: in questo ambito, finalmente, i nati nel segno del Cancro potranno far crescere le loro ambizioni e si sentiranno spalleggiati dalle persone giuste. C’è molto da fare, per costruire e ricostruire.

Il carattere del segno del Cancro: pregi e difetti di questo segno d’acqua

I nati sotto il segno del Cancro festeggiano il compleanno in quel lasso di tempo che va dal 20 giugno al 20 luglio: proprio come il periodo nel quale sono nati, sono caldi e accoglienti, passionali ma anche capricciosi, certamente lunatici. Infatti, questo segno d’Acqua è governato dalla Luna, e come lei è dolce e romantico, ma anche capriccioso e volubile.

I nati sotto il segno del Cancro tendono ad essere anche molto pigri: amano infatti i lunghi pisolini pomeridiani, nel relax della propria casa, o perché no in giardino! Sono poi, amanti della buona tavola e ottimi cuochi: in particolare, le donne nate sotto questo segno, sono madri tenere e accudenti, molto affettuose e sempre pronte a sfornare torte e biscotti per tutta la famiglia!

In amore, poi, i nati sotto questo segno sono sì passionali ma anche molto gelosi: non tanto per il semplice senso del possesso, quanto per insicurezza. Infatti, i nati Cancro, sono spesso molto timidi, e a volte possono anche presentare una marcata mancanza di autostima.

Il segno zodiacale del Cancro: pietra fortunata, colore e affinità

Quali sono la pietra e il colore fortunati del Cancro? Sicuramente, Il suo colore è il bianco, mentre la pietra portafortuna è la perla, ma anche la pietra di luna. Ovviamente, dato il forte collegamento con la luna, il giorno fortunato è il Lunedì. Il simbolo astrologico del Cancro sono le chele di Granchio, simbolo alternativo per i seni, che rappresentano e rimandano anche ad un forte rapporto con la maternità.

Infine, parlando di affinità, certamente i segni di Terra saranno compatibili e complementari col segno del Cancro: tra tutti, il Toro sembra essere quello più affine. Infatti, entrambi amano molto la buona tavola e i piaceri della vita, e tutti e due sanno essere gelosi ed impulsivi.

Vi è piaciuto questo articolo, con oroscopo e profilo caratteriale del Cancro? Sicuramente, per i nati del segno, si apre un periodo favorevole e ricco di belle emozioni.