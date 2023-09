Oggi, 25 settembre, si celebra la Giornata Mondiale dei Sogni. Chi di voi non ha da sempre nei sogni del cassetto? Molto spesso, però, i nostri desideri sembrano irraggiungibili. Per riuscire a realizzarli, è necessario porsi degli obiettivi concreti. Dunque, in occasione di questa speciale giornate, scopriamo insieme qualche piccolo consiglio per poter riuscire a trasformare i nostri sogni in realtà.

Giornata Mondiale dei Sogni: l’importanza di trasformare i nostri sogni in obiettivi

La Giornata Mondiale dei Sogni è stata istituita nel 2012 proprio da un’esperta di strategie motivazionali, l’americana Ozioma Egwuonwu, all’epoca professoressa alla Columbia University. L’obiettivo è quello di incoraggiare le persone a concretizzare i propri sogni, ponendosi appunto degli obiettivi concreti da poter raggiungere. Sebbene siano due concetti molto differenti, sogni e obiettivi sono entrambi fondamentali nelle nostre vite. I sogni rappresentano un desiderio astratto, mentre gli obiettivi un azione concreta. Tra i primi a parlare di obiettivo è stato lo psicologo Edwin Locke e lo scienziato Gary Latham, attuando nel 1968 la Teoria del Goal Setting. Secondo i due studiosi, l’obiettivo per essere concreto deve avere cinque caratteristiche chiave: specifico, raggiungibile, a breve o a lungo termine, stabilito autonomamente o assegnato da altri e soprattutto deve essere ben definito.

Giornata Mondiale dei Sogni: come realizzare e raggiungere i nostri obiettivi?

Qualche piccolo consiglio arriva anche dalla Dottoressa Valeria Fiorenza Perris. La Psicoterapeuta e Clinical Director afferma che il primo passo fondamentale da compiere è definire il nostro obiettivo in modo chiaro e specifico. Un concetto che potrebbe sembrare quasi scontato, ma non lo è. Inoltre, è importante porsi un obiettivo realistico e commisurato alle nostre competenze e possibilità. Ostinarsi a voler realizzare qualcosa di irraggiungibile non fa altro che scoraggiarci e demotivarci. Al contrario, un obiettivo concreto e realistico contribuisce ad aumentare le nostre possibilità di successo. Concentrarsi in maniera eccessiva sul traguardo finale, può portare maggiori difficoltà nel raggiungimento del nostro obiettivo. Per realizzare il nostro obiettivo è fondamentale creare un piano dettagliato e preciso, suddiviso in piccole tappe, che passo dopo passo ci porteranno al nostro traguardo finale. Questi sono solamente dei piccoli consigli per raggiungere tutti i nostri obiettivi. Tuttavia, non dimenticate che la cosa più importante per realizzare i nostri sogni è la costanza, l’impegno, la determinazione e soprattutto la fiducia in noi stessi. Credere nelle nostre capacità, nonostante le difficoltà che si possono incontrare lungo il percorso, è la chiave per realizzare ogni nostro desiderio.

