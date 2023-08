Scopriamo insieme qualche consiglio utile per sapere come comportarsi con una persona depressa. Esistono dei modi per riuscire ad essere d’aiuto per le persone che soffrono di depressione.

Come comportarsi con una persona depressa

Se conoscete qualcuno che soffre di depressione è normale chiedersi come fare per aiutarlo, ma purtroppo non si tratta di una cosa così semplice. Sapere come aiutare una persona depressa ad affrontare questo tipo di disturbo è decisamente complicato, anche perché queste persone solitamente provano frustrazione, impotenza e hanno una visione distorta della realtà. La depressione in alcuni casi è difficile da individuare e ovviamente per diagnosticarla serve uno psicologo professionista. Esistono dei segnali tipici delle persone depresse, come l’isolamento sociale, per esempio. Le persone depresse tendono a ritirarsi dalle interazioni con gli altri ed evitare la comunicazione con amici e parenti. I cambiamenti d’umore sono un altro tratto distintivo, in quanto chi soffre di depressione non è solo triste, ma può accusare sbalzi d’umore e diventare irritabile e lunatico. Le persone depresse tendono anche a cambiare le proprie abitudini alimentari in quanto la depressione può causare sia una mancanza di appetito che un aumento di appetito. Avvengono solitamente anche cambiamenti nell’autostima, perché la percezione di sé cambia a causa della sensazione di inutilità e dai sensi di colpa che prova il paziente. Le persone depresse soffrono anche di disturbi del sonno, come l’aumento o ipersonnia, o la mancanza o insonnia, e accusano spesso anche una stanchezza eccessiva. Questi sono alcuni dei sintomi più diffusi tra le persone depresse, ma ovviamente una diagnosi certa può essere data solo da uno psicologo professionista.

7 consigli per aiutare una persona depressa

Il consiglio migliore che si può dare ad una persona depressa è quella di chiedere aiuto ad un psicologo professionista. Anche le persone che ha intorno, però, possono aiutarla a stare meglio. Per aiutare una persona depressa potete: