Giorgia Meloni ha lasciato Andrea Giambruno. Cosa ha fatto il giornalista dopo al fine della storia con la Premier? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Giorgia Meloni e Andrea Giambruno vivevano da separati in casa: ecco cosa ha fatto lui dopo la rottura definitiva

La premier Giorgia Meloni e il giornalista Andrea Giambruno si sono lasciati ufficialmente, anche se i due vivevano da separati in casa già da diverso tempo. È stata la stessa Giorgia Meloni con un lungo post su Instagram a diramare la notizia della fine della sua relazione. Queste le parole della premier: “la mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli splendidi anni che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise già da tempo ed è arrivato il momento di prendere atto.” Dopo i fuorionda mostrati da “Striscia la Notizia” la Meloni ha deciso quindi di porre fine ufficialmente alla relazione con Giambruno, il quale tra l’altro, in accordo con Mediaset, ha deciso di auto sospendersi. Ma come sta l’ormai ex compagno di Giorgia Meloni? Sul Corriere della Sera leggiamo le seguenti parole dopo che Giambruno è stato avvistato in un centro commerciale in compagnia della figlia: “lo stato d’animo è ‘nero’ tanto quello di Giorgia Meloni, ma per motivi diversi. In secondo luogo, come si diceva, a destare una certa apprensione c’è il fronte professionale. Quei fuorionda hanno creato imbarazzo a lui, ma soprattutto a Mediaset che sta procedendo con i suoi ‘accurati accertamenti’ prima di prendere le sue decisioni. Le ipotesi sul suo futuro vano dal ritorno in video, al reintegro ma dietro le quinte fino al licenziamento (ipotesi che sembrerebbe comunque molto remota). Uno stallo che, si dice, lo stia snervando”:

La sorella di Giorgia Meloni, Arianna, ha risposto alle domande di alcuni giornalisti su come sta la sorella: “Secondo voi come sta? Abbiate pazienza, pietà ragazzi… rendetevi conto, io mi vergognerei a chiederlo, comunque secondo me il tesseramento sta andando molto bene anche per questo tipo di giornalismo, quindi continuate così che andremo ancora meglio.”

Andrea Giambruno e i fuorionda a Striscia la Notizia

I fuorionda con protagonista Andrea Giambruno mandati in onda da “Striscia la Notizia” sono ormai divenuti virali e hanno contribuito alla fine della relazione tra lo stesso Giambruno e la premier Giorgia Meloni. Nell’ultimo fuorionda mostrato si vede Giambruno prima urlare contro qualcuno e poi avvicinarsi alla collega, la giornalista Viviana Guglielmi e darle una pacca sulle spalle e sfiorarle i capelli: “Sei di buon umore? Mi è dispiaciuto ieri vederti un pò… Sei una donna intelligentissima, ma perché non ti ho conosciuta prima?” In un altro fuorionda invece si vede Giambruno avvicinarsi ad alcune donne e parlare di “threesome” e “foursome“.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Andrea Giambruno licenziato da Mediaset? L’assenza alla conduzione e la separazione da Giorgia Meloni

Giambruno, il fuorionda di Striscia la Notizia: chi è la giornalista Viviana Guglielmi?