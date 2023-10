Andrea Giambruno è stato licenziato da Mediaset? Al momento, la cosa certa è la separazione da Giorgia Meloni, ma la sua assenza alla conduzione è un chiaro segnale che dopo i fuori onda di Striscia la Notizia sono in corso delle verifiche.

Perchè tutti parlano di Andrea Giambruno? E’ stato davvero licenziato da Mediaset?

Andrea Giambruno è stato lasciato da Giorgia Meloni, ma forse anche da Mediaset. Per il momento non è ancora stato deciso nulla, ma nella giornata di oggi il giornalista non sarà in onda e a Mediaset stanno facendo delle valutazioni. La verifica è legata a possibili violazioni del codice etico aziendale a cui potrebbe seguire una lettera di contestazione e il coinvolgimento degli organi sindacali. La posizione di Giambruno è davvero in bilico, soprattutto dopo il secondo fuorionda mostrato da Striscia la Notizia. Il primo poteva ancora passare per “una battuta fuori luogo”, ma gli espliciti riferimenti sessuali del secondo video hanno molto allarmato Mediaset. L’azienda è dispiaciuta per quanto accaduto e sta facendo le sue valutazioni. I commenti di Giambruno sono sessisti, imbarazzanti e inammissibili. “Posso toccarmi il p…o mentre vi parlo?” Ha chiesto il giornalista, mentre una voce femminile gli ha risposto che lo aveva già fatto. “Sai che io e X (nome censurato da Striscia) abbiamo una tresca? Lo sa tutta Mediaset, adesso lo sai anche tu Però stiamo cercando una terza partecipante, facciamo le threesome. Anche le foursome con X (nome censurato) che generalmente va a Madrid a sco… Entrerai a far parte del nostro gruppo di lavoro? Ti piacerebbe? C’è un test attitudinale. Si sco..” sono le frasi di Giambruno. Frasi che lasciano poco all’immaginazione e che stanno facendo il giro del web, scatenando anche la reazione inevitabile della sua compagna Giorgia Meloni.

Andrea Giambruno lasciato da Giorgia Meloni: l’annuncio della premier

“La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra” ha scritto la presidente Giorgia Meloni, per annunciare la fine della sua relazione con il giornalista. “Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo. Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua” ha continuato la premier. Il riferimento riguarda i fuorionda mostrati da Striscia la Notizia. Si vede Andrea Giambruno mentre dice parolacce agli autori del programma Diario del Giorno, mentre esalta il suo ciuffo, fa il provolone con la collega Viviana Guglielmi e pronuncia frasi esplicitamente sessiste sulle colleghe e sulle presunte tresche che avrebbe sul lavoro. Giorgia Meloni ha dichiarato che le loro strade si sono divise da tempo, ma Giambruno su Chi aveva parlato della compagna, senza far pensare ad un’imminente rottura. “Finché ce lo chiederanno, io e Giorgia non ci sposeremo. Lo faremo quando ci andrà. Oppure ci siamo già sposati e non l’abbiamo detto a nessuno. Questo anello un po’ vistoso che porto all’anulare? Mi piace così. Ho il cuore gitano io” aveva dichiarato.

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT: