In vista della primavera e delle belle giornate di sole, bisogna pensare a rinnovare il guardaroba optando per capi e indumenti che siano adatti al periodo. Uno dei capi che non può assolutamente mancare sono le giacche leggere di cui si trovano tantissimi modelli, anche grazie alle ultime tendenze.

Giacche leggere primaverili

In inverno non si vede l’ora di liberarsi del piumino, della giacca a vento e del berretto, ma quando arriva la primavera non si sa mai cosa indossare, anche perché le temperature cambiano in continuazione e diventa difficile trovare il capo adatto per questo periodo. Le giacche leggere sono sicuramente un capo adatto per questo periodo e si trovano declinate in tantissimi modelli per indossarle in varie occasioni.

La parola chiave, al momento dell’acquisto di questo capo, è sicuramente la comodità. Si consiglia di optare per un capo che sia comodo e permetta di avere libertà di movimento. Inoltre, sono realizzate in tessuti, quali il cotone che sicuramente è traspirante ed è l’ideale per questo periodo.

Dalla giacca di jeans considerata un vero e proprio evergreen, un capo mai scontato e banale che si adatta a qualsiasi abbigliamento e outfit.

Si può optare per un modello corto e attillato con le maniche a tre quarti da indossare sia con i pantaloni, ma anche con le gonne e le intramontabili sneakers. Per un outfit un po’ più bon ton ed elegante, il trench è un modello di giacche leggere perfetto da indossare durante la primavera.

Per un’occasione di shopping o la passeggiata in centro, magari la domenica pomeriggio, immancabile il parka. In commercio si trovano tantissimi modelli, alcuni molto leggeri, magari nel classico verde militare, corto oppure nel modello a camicia, che è molto sportivo, ma anche di classe,

Giacche leggere primaverili: trend

Per chi ancora non sa quale modello di giacche leggere per la primavera indossare durante questa stagione che incombe, si consiglia di dare una occhiata alle ultime tendenze o riviste di moda in modo da carpire alcuni dei segreti e trucchi per i prossimi capi da indossare. Una delle giacche leggere da indossare in primavera sono assolutamente i blazer, i must have della stagione.

Un capo che le tendenze propongono in varie tipologie: oversize, colorato, avvitato, ecc., in modo che ognuno possa scegliere il look maggiormente adatto per l’occasione. Un modello che spazia da nuance navy ad altre candy e raccomandato anche da tantissime influencer o fashion blogger.

Zara propone anche i mini blazer dal taglio cropped per mettere in mostra l’ombelico, per chi ama osare ed essere al centro dell’attenzione. Un capo del genere è perfetto da indossare con maglie dolcevita in attesa della stagione estiva. Le tendenze parlano anche di blazer declinati in vari tessuti, come il tweed oppure altri modelli con vari bottoni.

Le tendenze puntano su giacche leggere a fiori, con ricami oppure in stile gessato, magari adatto per una cerimonia. Alcuni stilisti propongono giacche leggere sia con varie fantasie: floreali, con motivi a quadri oppure colorati o dalle tinte pastello nei toni del giallo e del blu. Il marchio Rinascimento propone blazer realizzato in denim con forme cropped molto corte e anche dettagli in lurex in alcune giacche dalla fantasia gessata.

Giacche leggere primaverili Amazon

Per chi ancora non sa dove poter comprare le giacche leggere da indossare in primavera, il sito di Amazon propone alcuni modelli. Ecco una classifica che presenta le tre migliori giacche leggere scelte tra quelle più desiderate e amate dai consumatori dell'e-commerce.

1)Urban Classics Ladies Light Bomber

Una giacca perfetta per la primavera perché molto leggera, comoda e anche morbida al tatto. Ha due tasche frontali e chiusura con cerniera. Si adatta molto bene alla stagione primaverile, ma è idonea anche per l’autunno. I polsini sono elasticizzati e aderenti sia sulle maniche che nell’orlo. Un articolo alla moda e disponibile nei colori: verde oliva, blu, nero, ma anche sabbia, rosso, ecc.

2)Unibelle blazer donna elegante

Un capo molto elegante adatto per una cerimonia, come un matrimonio o battesimo e si caratterizza per una giacca slim fit con maniche a 3/4. Molto morbida, leggera ed elastica. Non ha tasche, fodera o spalline. Realizzata in poliestere ed elastan con chiusura a bottone. Le maniche sono arricciate e con profondo scollo a V. Disponibile in vari colori: grigio, verde, rosa chiaro, beige, cachi, ecc.

3)Levi’s Original trucker

Una giacca in jeans che non passa mai di moda del noto marchio Levi’s con collo a punta realizzata in cotone e lyocell. Il collo ha lo stile classico e a manica lunga. Un modello che va oltre le stagioni e le tendenze.

