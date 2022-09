Paola Barale è una nota showgirl e presentatrice italiana. Diventa famosa per la sua forte somiglianza alla cantante statunitense Madonna. Cosa sappiamo su di lei? Ha un compagno? Da tempo non si vede più in televisione se non in veste di ospite in qualche programma.

Sembrerebbe che si sia dedicata all’attività teatrale. Qual è il suo patrimonio?

Paola Barale: chi è?

Paola Barale nasce a Fossano il 28 aprile 1967. La sua carriera ha inizio quando, a causa della sua somiglianza a Madonna, viene ospitata a Domenica in veste di sua sosia. Successivamente diventa valletta ufficiale di Mike Bongiorno in tante trasmissioni. Intraprende anche la professione di conduttrice e la vediamo al timone di diversi programmi come Buona Domenica, Macchemù, Stelle a quattro zampe e Un disco per l’estate.

Fa l’inviata speciale per La talpa nell’edizione del 2008 e l’anno successivo è giudice nel talent show Vuoi ballare con me? Conduce anche Mistero insieme a Daniele Bossari e prende parte al talent culinario La terra dei cuochi vincendolo. Torna in televisione nel 2015 quando decide di partecipare a Pechino Express in copia con Luca Tommasini e successivamente con Piero Filoni. Oltre all’attività televisiva intraprende anche quella cinematografica.

La ricordiamo molto giovane nella serie tv Cascina Vianello e nel cortometraggio di Laura Chiassone intitolato Broadcast. Si dedica anche al teatro e debutta nel 2019 nella commedia Se devi dire una bugia dilla grossa. Partecipa come concorrente all’ultima edizione di Name that tune condotta da Enrico Papi.

Paola Barale: la vita amorosa

Quando conduceva La sai l’ultima insieme a Gerry Scotti, la Barale conosce Gianni Sperti, un ballerino del programma con cui si sposa nel 1998. Il loro matrimonio dura quattro anni e i due decidono di divorziare. Entra nella sua vita Raz Degan, il modello israeliano con cui instaura una relazione lunga dieci anni. Nel 2015 decidono entrambi di prendere strade separate anche a seguito di numerose crisi e differenti prospettive di vita. Oggi la showgirl sembrerebbe single e in un’intervista ha dichiarato di divertirsi nell’attesa dell’uomo giusto.

Paola Barale: oggi

Paola Barale ha chiuso con la televisione e confessa di ricevere continuamente richieste per partecipare a reality show ma a lei non sono mai piaciuti. Si dedica all’attività teatrale che le dà grandi soddisfazioni. Recita ella commedia Se devi dire una bugia dilla bella grossa insieme a Paola Quattrini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLA BARALE (@paolabaraleofficial)

Paola Barale: patrimonio

Paola Barale ha confessato di voler essere libera e di non voler legami. Ha venduto la casa ad Ibiza in quanto l’attività teatrale non le permetteva di occuparsene e allo stesso modo non ha più cani anche se li ha amati e adorati.