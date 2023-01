Davide Donadei ha pronunciato una frase pesante nei confronti di Oriana Marzoli. I fan del GF Vip, sconvolti, chiedono la squalifica dell’ex tronista, paragonando le sue parole a quelle che sono costate la cacciata a Ginevra Lamborghini.

GF Vip: Davide Donadei contro Oriana Marzoli

Appena entrato al GF Vip, Davide Donadei si era detto parecchio attratto da Oriana Marzoli. “Sei più bella e sensuale dal vivo“, aveva esclamato l’ex tronista di Uomini e Donne. Vivendo con lei h24, però, il ragazzo ha cambiato idea: “Guardate che lei è il male! Sì, secondo me quella è proprio il male. Non può essere reale, non è vera, è il male questa. Lei è una cosa incommentabile. […] Odio Oriana, non la sopporto“.

Come se non bastasse, nelle ultime ore si è lasciato scappare una parola che i fan hanno giudicato davvero pesante.

La frase incriminata di Davide su Oriana

Il tutto è andato in scena mentre Luca Onestini e Oriana stavano giocando in salone, mimando la solita lotta sui divani. Ad un certo punto, la Marzoli ha esclamato: “Oddio non respiro“. Subito dopo, in cucina, si sente Davide pronunciare: “Magari“.

I fan del GF Vip chiedono la squalifica di Davide

Appena sentita la parola di Davide, i fan del GF Vip sono letteralmente insorti. Sui social piovono commenti contro di lui. Si legge: “Chiedo la squalifica subito, questo va oltre il gioco questo è odio. Grande Fratello, è grave quanto la frase di Ginevra e la bestemmia” oppure “Questa roba è da squalifica. Ma che cavolo ti dice il cervello?” o ancora “Su certe cose ci si può passare sopra, su questo no“.