Attilio Romita, uscito dal GF Vip da qualche giorno, ha partecipato alla prima diretta dallo studio. E’ qui che è tornato ad umiliare Sarah Altobello. La Vippona, però, si è fatta trovare pronta e l’ha sbugiardato.

GF Vip: Attilio Romita umilia Sarah Altobello

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Alfonso Signorini si è accorto che Attilio Romita usciva spesso dallo studio perché impegnato a litigare al telefono con la compagna Mimma Fusco. L’ex mezzo busto del Tg, davanti alle domande del conduttore, ha esclamato: “Mimma si è arrabbiata perché Sarah ha detto che ho lasciato un bigliettino nel suo beauty. Non è mai accaduto“. A questo punto, Signorini si è visto costretto ad aprire il collegamento con la Casa per chiarire la situazione.

La Altobello, senza giri di parole, ha ammesso il fattaccio: “Sì, mi ha lasciato un biglietto con il suo nome e l’ho messo nel beauty“.

GF Vip: Sarah Altobello sbugiarda Attilio Romita

“Mi vuole rovinare“, ha esclamato Romita rivolto a Sarah. Quest’ultima, umiliata ancora una volta dall’ex coinquilino, si è alzata e ha mostrato alle telecamere il famoso bigliettino. Attilio, che nel frattempo osservava in maniera ossessiva il suo smartphone, ha tuonato:

“Di quei biglietti è piena la Casa. La stessa Mimma mi ha detto di avere trovato tantissimi biglietti come quello perché ce li davano attaccati agli abiti. (…) Canta e balla che ti riesce meglio”.

Sarah, in lacrime, ha immediatamente ricevuto il sostegno dei compagni del GF Vip.

“Adesso non starai tutta la sera al telefono con Mimmuzza“, ha esclamato Signorini per mettere fine a questo momento imbarazzante. Romita, di tutta risposta, ha ammesso che era impegnato a controllare il sentiment dei social su quanto accaduto in diretta. “Qui dicono che mi sono comportato male con Sarah“, ha ammesso con la coda tra le gambe. Nel frattempo, le opinioniste del GF Vip si sono rifiutate di commentare le gesta di Attilio.