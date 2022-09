Ad ogni puntata del Grande Fratello Vip non mancano i colpi di scena. Questo nuovo quarto appuntamento che andrà in onda nella serata di giovedì 29 settembre non sarà certo un’eccezione. In particolare sta già facendo parlare il ritorno di Adriana Volpe, opinionista nella passata edizione e che vedremo questa volta nelle vesti di ospite.

Non mancheranno naturalmente le eliminazioni.

Gf Vip 29 settembre, il ritorno di Adriana Volpe: cosa succederà

L’ex opinionista del Gf Vip 6 ritornerà in studio per un motivo ben preciso e, a spiegare cosa potrebbe succedere nel corso della puntata, è stata la testata tvblog. Sicuramente ritroverà l’ex collega Sonia Bruganelli. Non solo. L’occasione per questo attesissimo ritorno dovrebbe essere una sorpresa che verrà fatta a Giovanni Ciacci.

Quest’ultimo, com’è noto, è tra i concorrenti del reality.

Ciacci si racconterà a cuore aperto

Proprio parlando di Giovanni Ciacci, pare che il concorrente si racconterà a cuore aperto davanti ai conquilini e al pubblico che assisterà da casa. Il costumista è a tutti gli effetti il primo concorrente sieropositivo della storia del Gf Vip. Al televoto sono finiti Marco Bellavia, Daniele Dal Moro.

Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon: chi uscirà dalla casa? Non ci vorrà molto prima di scoprirlo.